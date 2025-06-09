Из школы в полицию и обратно

Думские комитеты одобрили законопроект, который обязывает полицию и школы обмениваться данными о несовершеннолетних иностранцах. МВД будет сообщать Минпросвещения о постановке их на миграционный учет, а образовательное ведомство расскажет о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, их приеме в школы и колледжи или отчислении. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал “Ъ”, что инициативу планируется принять до конца текущей сессии, а заработать система может уже к новому учебному году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели три думских комитета — по делам семьи, по развитию гражданского общества, а также по делам СНГ — поддержали инициативу, которая обязывает полицию и Минпросвещения обмениваться данными о несовершеннолетних иностранцах. Напомним, разработанный МВД законопроект был внесен в Госдуму в апреле этого года. Он предписывает органам миграционного учета сообщать региональным и муниципальным образовательным ведомствам о регистрации детей мигрантов и о постановке их на учет по месту пребывания, а также о снятии их с учета и прекращении регистрации. Органы управления образованием, в свою очередь, должны передавать полиции результаты тестирования несовершеннолетних на знание русского языка, а также информацию о приеме таких детей в школы и колледжи и об их отчислении. Данные будут передаваться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Инициатива была подготовлена во исполнение октябрьских поручений президента по вопросам совершенствования миграционной политики. Ее цель — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество». Кроме того, инициатива связана с прошлогодними поправками к закону «Об образовании», пояснил заместитель главы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Они запрещают принимать в школы детей, которые находятся в стране нелегально и не прошли тестирование по русскому языку. «Законопроект отражает желание МВД и Минпросвещения быть в полной мере информированными. Чтобы в школы не попадали дети, которые не имеют права у нас учиться, поскольку их семьи находятся в России незаконно»,— сказал “Ъ” господин Затулин.

Профильные комитеты Госдумы в своих заключениях рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Глава семейного комитета Нина Останина (КПРФ) предложила, чтобы Минпросвещения сообщало полиции об академическом отпуске несовершеннолетних иностранцев, которые учатся в колледжах. А комитет по делам СНГ не согласился с утверждением авторов, что законопроект не повлечет дополнительных расходов бюджета. Депутаты предположили, что инициатива потребует доработки информационной системы МВД России, на что может потребоваться до 125 млн руб. Также «для обеспечения результатов тестирования на знание русского языка потребуется доработка федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", для чего в 2025 году потребуется 31 953,69 тыс. руб.»,— говорится в заключении.

Ожидается, что новая система будет запущена к 1 сентября 2025 года, сообщил “Ъ” глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. «В ходе обсуждения работники министерств (МВД и Минпросвещения.— “Ъ”) рассказали нам, что они, к сожалению, не получают таких данных друг от друга. Именно поэтому необходимо законопроект принять,— сказал депутат.— Было бы хорошо, если бы обмен начал осуществляться уже в новом учебном году. Чтобы мы понимали, сколько детей мигрантов нуждается в получении образования и адаптации».

Эмилия Габдуллина