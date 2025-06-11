Трофеи не прошли госприемку

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» рассказал о качестве западной бронетехники, применяемой вооруженными силами Украины в зоне специальной военной операции (СВО). Его оценки и замечания в целом оказались довольно критическими, несмотря на признание ряда достоинств некоторых иностранных образцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Интервью Сергея Чемезова журналу «Разведчик» (издается Службой внешней разведки) в целом посвящено истории и специфике работы госкорпорации в условиях санкций, а также накопленному в ходе СВО опыту. Заодно гендиректор «Ростеха» поделился первыми систематизированными результатами изучения западной бронетехники, захваченной российскими военными в зоне спецоперации.

Так, говоря о немецком танке Leopard 2 (по данным Минобороны РФ, было захвачено по одному танку Leopard 2A4 и Leopard 2A6), Сергей Чемезов обратил внимание на высокий уровень его исполнения — современные компоненты, систему управления огнем и мощный двигатель. Однако наши специалисты не смогли обнаружить в нем прорывных конструкторских решений, которые «могли бы применить у себя», отметил господин Чемезов. Американский танк M1A1 Abrams он охарактеризовал как «в целом интересную машину», но опять же подчеркнул, что россиянам и тут «нечего взять» из-за сложности конструкции и трудоемкого обслуживания.

Британский танк Challenger 2 удостоился еще более резкой оценки от главы «Ростеха»: он назвал его «кастрюлей, не очень пригодной к реальным боям», и выразил желание посмотреть на него «скорее из любопытства». Отметим, что представители Минобороны РФ ранее не сообщали о захвате этого типа техники, за исключением бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе Challenger 2.

Особое внимание Сергей Чемезов уделил американской боевой машине пехоты (БМП) M2 Bradley. Он признал ее главные плюсы — защищенность и удобство десантного отделения, но одновременно раскритиковал зарубежных и отечественных военных экспертов, заявлявших о превосходстве этой машины над российской БМП-3. По словам гендиректора «Ростеха», «наши средства поражения уничтожают американскую БМП вместе с экипажем и десантом», а сама эта машина имеет ряд проблем из-за плохой проходимости по чернозему, неспособности плавать и больших габаритов, превращающих ее в легкую мишень — в отличие от БМП-3, в которой все эти задачи решены.

По данным российского OSINT-ресурса Lost Armor, который ведет статистику захваченной у противника техники с опорой на подтверждающие фото- и видеоматериалы, имеющиеся в открытом доступе, на данный момент в российской трофейной «копилке» собран внушительный парк западных боевых машин. Наиболее массово там представлена американская техника: бронетранспортеры M113 (46 единиц), БМП M2A2 Bradley (20), бронетранспортеры M1126 Stryker (8), основной боевой танк M1A1SA Abrams (5), бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A1 (1) и даже танковый мостоукладчик M60 AVLB (2 единицы). Также в этом списке значатся 12 голландских бронетранспортеров (БТР) YPR-765A1 и 9 немецких БМП Marder 1A3. Кроме того, среди трофеев имеются и относительно редкие образцы: британские БТР FV103 Spartan (3) и AT-105 Saxon (5), французские бронеавтомобиль VAB (4) и колесный легкий танк AMX-10RC (1), шведские БМП Pbv 302 (3) и БМП CV9040C, канадские БТР LAV ACSV Super Bison (2).

Дмитрий Сотак