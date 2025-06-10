Подполковник признал вину в мошенничестве с выплатами за ранения на СВО

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Константин Фролов (позывной Палач) заключил досудебное соглашение по делу об особо крупном мошенничестве. Его и экс-командира 83-й десантной бригады полковника Артема Городилова обвиняют в организации схемы с фиктивными ранениями для получения выплат и уклонения от службы в зоне СВО. За каждое ранение до недавнего времени выплачивалось 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @russia_desant Фото: @russia_desant

В конце мая суд продлил арест обоих офицеров, задержанных год назад. Защита Константина Фролова активно обжалует решения, настаивая на его безупречной репутации и наличии троих детей. Адвокаты также ссылаются на санкции, исключающие побег за границу, и сотрудничество подполковника со следствием.

«Иные меры пресечения не смогут обеспечить надлежащего поведения»,— указали в суде, отказав в освобождении фигурантов. Дело может быть рассмотрено в особом порядке, что гарантирует минимальные сроки. Защита фигурантов от комментариев воздержалась.

Подробности — в материале «Ъ» «Палач признал вину».