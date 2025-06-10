Как стало известно “Ъ”, кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов (позывной Палач) признал вину в особо крупном мошенничестве, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Офицер вместе с экс-командиром 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковником Артемом Городиловым является фигурантом расследования махинаций с оформлением ранений, позволявших получать многомиллионные выплаты и освобождаться от службы в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подполковник Константин Фролов (позывной Палач) решил признать вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой досудебное соглашение

Фото: @russia_desant Подполковник Константин Фролов (позывной Палач) решил признать вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой досудебное соглашение

Фото: @russia_desant

В конце мая 235-й гарнизонный военный суд (Москва), удовлетворив ходатайства Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, продлил на месяц сроки арестов полковника Городилова и подполковника Фролова. Оба были взяты под стражу год назад и, учитывая требования Уголовно-процессуального кодекса, уже должны знакомиться с материалами расследования. Если защита экс-комбрига Городилова, согласно данным, размещенным на официальном сайте Второго западного окружного военного суда, в него давно не обращается, то представители подполковника обжалуют практически все решения суда первой инстанции.

Из постановления окружного суда следует, что Константин Фролов полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП). Добиваясь перевода под домашний арест или передачу фигуранта под надзор командования его части, защита господина Фролова апеллировала к его безупречному прошлому: обвиняемый был удостоен множества государственных наград, в том числе четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», а на иждивении имеет трех малолетних дочерей.

После ареста подполковника Фролова в соцсетях развернулась целая кампания в его поддержку, в ходе которой фигуранту присваивались различные титулы, в том числе командира самой результативной группы снайперов за время СВО.

На официальном же сайте Минобороны можно найти информацию о том, что подполковник Фролов, являясь преподавателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, в 2022–2023 годах собирал, отправлял и сопровождал гуманитарные грузы от нее детям Донбасса и участникам СВО, а весной 2024 года совершил подвиг, спасая группу военнослужащих, среди которых были раненые. Причем в тот момент он управлял БПЛА, а не снайперской группой и на фото предстал кавалером трех орденов Мужества и одной медали «За отваги». В обращениях указывалось также, что подполковник Фролов был семь раз ранен, в том числе дважды тяжело (в интернете есть фото офицера с соответствующими нашивками), однако его адвокаты не ссылались на это в суде. В решении апелляции указано, что сведений о том, что по состоянию здоровья он не может содержаться под стражей, в деле нет.

Защита подполковника Фролова утверждала, что введение в отношении него и членов семьи персональных санкций исключает возможность скрыться за пределами России. В качестве основания для его освобождения из СИЗО адвокат ссылался и на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.

В ходе него, по данным “Ъ”, фигурант не только рассказал подробности схемы, использованной для оформления военнослужащим ранений и контузий (за каждое до недавнего времени выплачивалось по 3 млн руб.), но и дал показания против своего начальника — комбрига Городилова.

По некоторым данным, тот тоже активно сотрудничает со следствием.

Суды отказались выпустить фигурантов, указав, что офицеры обвиняются в совершении тяжкого преступления, а подполковник Фролов, находясь в СИЗО «Медведь», оказывал противодействие расследованию, созваниваясь с подельником, чтобы «уточнить определенные сведения». В связи с этим судьи пришли к выводу, что «иные меры пресечения, не связанные с лишением свободы, не смогут обеспечить надлежащего поведения» обвиняемых.

Если фигуранты выполнят условия сделки, их уголовное дело будет рассмотрено без судебного следствия в особом порядке за пару заседаний. При этом им гарантирован минимальный срок.

Обсуждать подробности уголовного преследования офицеров в ГВСУ СКР и ГВП отказались. Защита фигурантов от комментариев воздержалась.

Интересно, что вскоре на скамье подсудимых окажется и бывший заместитель гендиректора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов, ранее возглавлявший Академию имени Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. В СМИ и соцсетях его называют отцом подполковника Фролова, однако адвокат экс-топ-менеджера «Роскосмоса» не подтвердил, но и не опроверг родство фигурантов.

Как ранее писал “Ъ”, Фролов-старший вместе с другими фигурантами обвиняется в совершении махинаций при создании барокомплекса, в ходе которых были похищены не менее 435 млн руб. бюджетных средств, а также в получении взяток. Вину подследственные отрицают.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев