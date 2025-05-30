Под чугун греют печи

К 2030 году Россия может нарастить производство чугуна на 13% от уровней 2024 года, прогнозирует S&P Global. Другие аналитики считают эти оценки слишком оптимистичными, а участники рынка отмечают, что прогноз может быть реализован только при изменении мировой конъюнктуры. Но поддержку спросу могут оказать закупки государства и ослабление конкуренции на иностранных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С этого года Россия планомерно будет наращивать выпуск чугуна, следует из прогноза S&P Global. По оценкам аналитиков, в 2025 году производство чугуна в РФ вырастет до 53,1 млн тонн против 51 млн тонн годом ранее. К 2030 году показатель может увеличиться на 13% от уровня 2024 года, до 57,6 млн тонн, приводит цифры S&P Global.

Пока производство чугуна находится практически на минимумах за последние пять лет, говорит собеседник “Ъ” на стальном рынке. Выплавка чугуна в РФ все еще отстает от уровня прошлого года, хотя разрыв сокращается, указывает директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Так, если в 2024 году производство сократилось на 5,5% год к году, до 51,2 млн тонн, то в январе—апреле 2025 года — на 0,4% в годовом выражении, до 17,2 млн тонн, притом что в первом квартале еще осуществлялись поставки в ЕС.

Из крупных металлургов о росте производства чугуна в первом квартале (на 5% год к году, до 2,91 млн тонн) сообщила «Северсталь». У ММК выплавка чугуна за этот период снизилась на 6,9% год к году, до 2,18 млн тонн, на фоне большого объема капитальных ремонтов в доменном переделе.

На фоне низкого потенциала роста производства и потребления стали в стране явного тренда на рост выплавки чугуна пока нет, считает собеседник “Ъ” на стальном рынке. По оценкам NEFT Research, потребление стали в РФ в этом году может снизиться до 38 млн тонн. В «Северстали» оценивали спрос на сталь в 2024 году в 43,7 млн тонн.

Пока прогноз S&P Global выглядит излишне позитивным и возможен не в краткосрочной перспективе и только при изменении конъюнктуры на внешних рынках, согласны аналитики и участники рынка. Источник “Ъ” в крупной металлургической компании говорит, что экспортный потенциал российского чугуна сдержан квотами на поставки в ЕС, которые с 2026 года сменятся полным запретом на импорт. А цены на альтернативных рынках, продолжает источник “Ъ”, находятся под давлением китайских производителей. Директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин говорит, что по итогам текущего года экспорт чугуна из России может сократиться на 11%, до 2,5 млн тонн.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также отмечает, что экспорт товарного чугуна не очень рентабелен при текущих ценах. По его словам, сейчас котировки находятся на уровне $315–320 за тонну на базисе FOB Черное море, а в случае улучшения ситуации на мировом рынке стали возможно восстановление цен до $330–350 за тонну в летний период. «Многое будет зависеть от динамики цен на железную руду и коксующийся уголь, а также от объемов выплавки и экспорта стали из Китая»,— добавляет господин Красноженов. Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев отмечает, что поддержать на короткой дистанции цены на чугун могут стоимость фрахта, страхования, логистики, а также спекулятивный фактор.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов напоминает, что пока спрос на сталь в Китае остается слабым и темпы строительства в стране замедляются. По его словам, стимулом к росту производства чугуна в РФ выступает государство, а точнее — гособоронзаказ. Дмитрий Орехов отмечает, что росту внешнего спроса могут способствовать усиление позиций металлургов на новых рынках сбыта, включая Индию, Вьетнам, Турцию и Ближний Восток, ослабление конкуренции из-за проблем у других экспортеров и девальвация рубля.

Полина Трифонова