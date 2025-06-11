В биржевой стакан накапали на два миллиона

Торги срочными контрактами на апельсиновый сок на Московской бирже (MOEX: MOEX) начались с символического объема — 2,3 млн руб. Пока конъюнктура этого товара остается слабой — после уверенного роста котировок в предшествующие годы в первом квартале 2025-го они упали в два раза. Впрочем, со временем новый инструмент может повторить успех фьючерса на какао-бобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

10 июня на Московской бирже стартовали торги фьючерсами на замороженный концентрат апельсинового сока. Инвесторам пока доступны два контракта — с исполнением в июле и сентябре 2025 года. Фьючерс является расчетным, т. е. не предполагает физической поставки актива. Объем первого дня торгов оказался небольшим — 2,3 млн руб. по обоим контрактам. Сделки заключались в диапазоне $2,74–2,9 за фунт. Ранее Московская биржа запустила срочные контракты на какао-бобы (с сентября 2024 года) и кофе (с мая 2025 года).

Фьючерс на концентрат апельсинового сока активно торгуется на зарубежных биржах. В частности, на ICE торговля идет с середины 1970-х годов. Контракт составляет 15 тыс. фунтов. Согласно данным Investing.com, в последние два месяца цена фьючерса держится в районе $2,8 за фунт, при этом ежедневные объемы торгов составляют $40–50 млн.

По мнению участников рынка, данный инструмент ориентирован в первую очередь на частных инвесторов. «В настоящее время рынок фьючерсов — хорошее поле для спекулянтов, поэтому если потенциальная ликвидность позволит, то контрактом начнут торговать в том числе и внутридневные трейдеры»,— считает инвестиционный консультант «Финама» Иван Пуховой. По данным Московской биржи, доля объема открытых позиций по фьючерсу на какао (с исполнением в июле), приходящаяся на физических лиц, составляла 88%, а количество частных инвесторов превышало 2,7 тыс. человек.

Как отмечает директор по развитию срочного рынка «Т-Инвестиций» Алена Лукина, «волатильность открывает возможности для спекуляций и хеджирования специфических рисков». При этом на цены на сок влияют такие факторы, как погода, урожайность и регулярность поставок, что «позволяет инвесторам находить неожиданные способы заработка», указывает эксперт. Еще одна причина купить инструмент — диверсификации портфеля, утверждают эксперты. «Динамика фьючерса слабо коррелирует с акциями или облигациями и не зависит от динамики цен на нефть или металлы»,— сказали аналитики «Солид Брокер».

Вместе с тем котировки срочных контрактов на апельсиновый сок на ICE в последние три месяца остаются в диапазоне $2–3 за фунт, тогда как в начале года превышали $5 за фунт. По данным агентства Bloomberg, это произошло из-за снижения спроса на американском рынке — основном потребителе этого товара. Между тем именно рост котировок привлекал инвесторов к срочным контрактам. В частности, торги фьючерсами на какао-бобы начинались на Московской бирже с объемом около 1 млн руб. Но после стремительного роста их стоимости в начале 2025 года объем впервые превысил 1 млрд руб. в день, а в настоящее время регулярно достигает этой отметки. На иностранных площадках фьючерс на апельсиновый сок уже демонстрировал способность к быстрому росту. Если ему вновь удастся повторить такую динамику, инструмент «сможет расторговаться» и на Московской бирже, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Со временем, как считает персональный брокер инвестбанка «Синара» Артем Рассказов, инструмент может привлечь российских производителей, импортеров и промышленных потребителей апельсинового сока, так как «именно они смогут использовать фьючерсы для хеджирования сырьевых цен и минимизации тесно связанных валютных рисков». Впрочем, для участников рынка важна ликвидность. И как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, «если крупные компании будут видеть полупустые биржевые стаканы, они не смогут использовать этот инструмент». Еще одним ограничением может стать отсутствие в России таких крупных производителей апельсинового сока, как в США, считает инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Руслан Ноздрин. Это снижает потенциальный круг игроков, заинтересованных в хеджировании своих рисков с помощью этого инструмента, отмечает господин Ноздрин.

Андрей Ковалёв