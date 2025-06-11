Золото взяли в разведку

Связанная с экс-совладельцем ЧТПЗ Андреем Комаровым структура уступила «Хайлэнд Голд» Владислава Свиблова компанию с лицензиями на изучение месторождений золота и серебра на Камчатке. Прежний владелец мог отказаться от актива из-за высоких затрат на разведку. Преимуществом участков аналитики называют принадлежность к золотоносному Охотско-Чукотскому поясу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Структура «Хайлэнд Голд» Владислава Свиблова 3 июня стала владельцем компании «Гейзер Голд» с лицензиями на геологическое изучение месторождений золота и серебра на Камчатке, следует из данных ЕГРЮЛ и Роснедр. Прежним собственником «Гейзер Голд» было ООО «Гиперспэйс», основанное бывшим совладельцем Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андреем Комаровым (Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд). Сейчас собственник 99,9% «Гиперспэйс» в ЕГРЮЛ скрыт, 0,1% принадлежит самой компании. В Highland Gold отказались от комментариев. “Ъ” направил вопросы для господина Комарова в основанную им школу «Сколка», где во вторник не ответили.

По данным издания «Золото и технологии», предприятия, аффилированные с «Хайлэнд Голд», в 2024 году увеличили добычу золота на 12%, до 33 тонн. Это соответствует второму месту в РФ после «Полюса». Как сказано на сайте «Хайлэнд Голд», деятельность группы сосредоточена вокруг производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.

«Гейзер Голд» принадлежат лицензии на геологическое изучение месторождений золота и серебра на участках недр «Кларин» и «Нимаевский» в Усть-Камчатском районе. Старший менеджер «S+ Консалтинг» Дмитрий Гомер говорит, что участки находятся на ранней стадии поисково-оценочных работ, среди преимуществ — принадлежность к золотоносному Охотско-Чукотскому поясу. Кроме того, сегодня очень мало участков недр выставляется на торги, большинство даже малоизученных с небольшими прогнозными ресурсами находятся в распределенном фонде, указывает эксперт. Потому, продолжает он, сделка может быть своевременной, тем более что дисконт, вероятно, учитывал экстремальную логистику, высокую сейсмичность и отсутствие инфраструктуры.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что прежний владелец мог выйти из актива из-за необходимости переориентировать инвестиции, нехватки экспертизы либо опасений, что расходы на разведку превышают запланированные. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов оценивает затраты на геологическое изучение в 100–250 млн руб. На Камчатке, по его словам, ценник может увеличиться в два раза из-за нехватки техники и персонала. При этом, указывает господин Худалов, Роснедра в последнее время последовательно забирают лицензии у пользователей, не соблюдающих сроки исполнения разведки.

По словам Олега Абелева, в целом Камчатка считается перспективным, но недооцененным регионом с точки зрения добычи металлов из-за сложной логистики. Как отмечает эксперт, здесь много медных, золотых, серебряных месторождений, но для разработки могут требоваться государственная поддержка и льготы для инвесторов. «Хайлэнд Голд», вероятно, видит потенциал обнаружения приличных запасов, к тому же у компании есть опытные геологи и необходимое оборудование, добавляет независимый эксперт Леонид Хазанов.

В АКРА оценивали объем добычи золота в РФ в 2024 году в 328 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Как следует из обзора агентства, крупнейшие российские золотодобытчики работают с высокой рентабельностью, связанной с относительно низкой (по сравнению с сопоставимыми международными компаниями) общей денежной себестоимостью. Наряду с текущей достаточно высокой ценой на золото на мировом рынке это обеспечивает стабильный операционный денежный поток, указывали в АКРА.

На 10 июня золото на бирже Comex торгуется на уровне $3,32 тыс. за унцию, что почти на 44% выше, чем годом ранее. Как отмечали в SberCIB, спрос на золото со стороны центральных банков и институциональных инвесторов останется высоким, что будет поддерживать котировки. На конец года SberCIB ожидает рост стоимости золота до $3,6 тыс. за унцию.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев