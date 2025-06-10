В европротокол внесли поправки

Лимит выплат по европротоколу увеличат вдвое. Речь о случаях, когда водители оформляют ДТП в бумажном виде и фиксируют разногласия в протоколе без вызова инспектора ДПС. Сейчас в такой ситуации можно получить страховое возмещение в пределах 100 тыс. руб. Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые повышают эту сумму до 200 тыс. руб. Это снизит число заторов и более эффективно задействует личный состав дорожно-патрульной службы, говорится в пояснительной записке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще два года назад. Его актуальность объясняли необходимостью индексации суммы выплат, установленной еще в 2018-м. Главная задача инициативы — стимулировать водителей освободить проезжую часть, считает автоюрист Лев Воропаев: «Если мы с вами берем МКАД, то через день приходят новости о ДТП и о том, что водителей, которые пытаются их оформлять на месте, иногда сбивают насмерть проезжающие мимо автомобили. Я думаю, логика исключительно такая — увеличить сумму и мотивировать людей быстрее оформлять инциденты на дороге, освобождая проезжую часть. При этом если мы берем европротокол в электронном виде, оформленный через "Госуслуги" либо через приложение страховой компании, то лимит ответственности составляет 400 тыс. руб.».

Средняя сумма страхового возмещения по ОСАГО в 2025-м, по данным Российского союза автостраховщиков, составляет 108 тыс. руб. С использованием европротокола в последние три года оформляется примерно 40% всех ДТП в России, десятая их часть приходится на Москву. Расширение лимита выплат создает предпосылки к повышению стоимости полиса, считает адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Страховщики очень часто считают, что случаи оформления ДТП без сотрудников полиции, когда все происходит на бумажном носителе, могут быть частью неких мошеннических схем, и люди таким образом пытаются получить деньги за инциденты, в которых они участвовали при других обстоятельствах. В итоге получается так, что, поскольку нет фотографий и загруженных через приложение данных, теоретически есть возможность оформить повреждения, которые были получены в другом месте.

Такая вероятность существует, однако, насколько она большая, не знает никто. Но наверняка страховщики придумают очередные рассказы о том, что количество мошеннических схем с получением выплаты при оформлении по европротоколу на основании бумажного документа, выросло. У них даже есть такое понятие, которое они сами придумали, "токсичный регион", то есть тот, где или нет страховок вообще, или где очень много подобного рода ситуаций. Через какое-то время игроки рынка подсчитают, какие там были сборы и выплаты, и наверняка мы услышим в очередной раз завуалированную форму повышения стоимости полиса при расширении тарифного коридора. То есть страховщики получат возможность менять стоимость ОСАГО для определенных категорий водителей».

Также 10 июня депутаты приняли во втором чтении поправки, увеличивающие сумму взыскания за невыполнение требования сотрудника полиции остановиться. Сейчас водитель, проигнорировавший соответствующий жест инспектора, может заплатить до 800 руб. Парламентарии предлагают увеличить эту сумму до 10 тыс. руб., а за повторное нарушение — лишать прав на полгода.

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Юлия Савина