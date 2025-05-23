ОСАГО берут в объектив

Правительство, МВД и ЦБ должны до 1 ноября «принять меры» по подключению дорожных камер к проверке ОСАГО. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Новый вид проверки власти вместе со страховщиками обсуждают более десяти лет, добиться результата пока не удалось. В Российском союзе автостраховщиков президентское поручение поддержали, напомнив, что до 10% водителей ездят без «автогражданки». МВД уже готовит информационные системы к запуску администрирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Опубликованные поручения глава государства дал по итогам прошедшего 15 апреля заседания правительства, где обсуждался нацпроект «Инфраструктура для жизни». Правительство совместно с МВД, ЦБ и регионами до 1 ноября должны «принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений», предусмотренных ст. 12.37 КоАП (управление автомобилем без ОСАГО), обеспечив при этом применение дорожных камер.

Сейчас ОСАГО проверяют инспекторы вручную: штраф за отсутствие полиса — 800 руб., за повторное нарушение — 3–5 тыс. руб.

Более десяти лет страховщики добиваются запуска проверки полисов через камеры. На эту тему проходило несколько совещаний в Госдуме и правительстве, “Ъ” регулярно про них рассказывал. Основная проблема заключается в неготовности баз данных: проверять полис надо у каждой проезжающей под камерой машины (только в Москве речь идет о нескольких десятках миллионов авто в сутки), это требует серьезных серверных мощностей. Страховщики пытались договориться о запуске временной схемы: проверять не всех автовладельцев, а только тех, кто получил на портал госуслуг штраф за нарушение, не связанное с отсутствием страховки. Но и этот проект забуксовал, его отложили до конца июня (см. “Ъ” от 27 февраля).

15 апреля тему поднял на совещании с президентом глава Бурятии Алексей Цыденов. Говоря о необходимости обновления парка общественного транспорта, он предложил подумать над финансированием за счет страховщиков. Он привел данные, согласно которым по итогам 2024 года доход компаний превысил 330 млрд руб., чистая прибыль — 25 млрд руб. При этом, по словам господина Цыденова, «недосбор» по ОСАГО составляет примерно 10–12%. Чтобы повысить сборы, глава Бурятии предложил подключить к контролю «автогражданки» камеры, а дополнительные доходы компаний направлять на общественный транспорт. Оба предложения вошли в список поручений президента. До 15 сентября правительство и ЦБ должны рассмотреть идею господина Цыденова о перенаправлении денег страховщиков. ОСАГО при этом не должно подорожать, говорится в поручении.

МВД начало готовиться к автоматической проверке ОСАГО по камерам еще в 2024 году: уже заключен контракт на модернизацию системы «Паутина», к которой подключены все комплексы фиксации нарушений (всего их более 30 тыс. штук). Работы по плану должны быть завершены в октябре 2026 года, ускорятся ли они после выхода поручения, пока не ясно.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поручение президента поддержали, напомнив, что сегодня 7–10% автовладельцев ездят без полиса, в связи с чем нужно усиливать контроль.

Водители без ОСАГО, становясь виновниками ДТП, вынуждают пострадавших обращаться в суд за компенсацией ущерба, напомнили в союзе. Комментируя идею о направлении дополнительных сборов страховщиков на обновление парка общественного транспорта, в РСА заявили о «необходимости правильно просчитать эффект от введения автоматического контроля». В союзе напомнили, что штрафы за нарушения ПДД направляются в региональные бюджеты и если камеры будут проверять ОСАГО, то у субъектов появятся дополнительные деньги, которые можно было бы направить на транспорт. Запуск полноценной системы отслеживания водителей без ОСАГО более целесообразен, чем промежуточная проверка полисов на портале госуслуг, добавил гендиректор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил “Ъ”: «В нынешней конфигурации система ОСАГО не выполняет той важной социальной роли, которая ей предписана. Она не дает возможности водителю восстановить транспортное средство после ДТП, так как выплат, как правило, не хватает на ремонт». Господин Шапарин считает, что не надо с помощью камер заставлять людей покупать полисы — нужно снижать тарифы на ОСАГО и увеличивать выплаты.

Ранее законопроект о повышении предельных выплат в рамках «автогражданки» (с 500 тыс. до 650 тыс. руб. при возмещении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, с 400 тыс. до 520 тыс. руб.— имуществу) предлагали депутаты из ЛДПР, но Минфин и РСА выступили против, так как это привело бы к росту страховых тарифов на 10%. В итоге думский комитет по финансовому рынку на днях рекомендовал документ к отклонению.

Иван Буранов