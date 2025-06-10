ФАС признала HeadHunter доминирующим сервисом по поиску работы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала HeadHunter доминирующим цифровым сервисом на рынке поиска работы с долей около 57%. Сейчас ФАС проводит проверку в отношении компании, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Помимо HeadHunter ФАС также изучила показатели «Авито», SuperJob и «Зарплата.ру».

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Руководитель ФАС объяснил, что доминирующее положение не означает наличия нарушений, однако служба получала «достаточное количество жалоб на компанию» (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Шаскольского, другие участники рынка заявляют о дискриминационном подходе HeadHunter.

Сервис HeadHunter создан для размещения резюме и вакансий, а также для взаимодействия работодателей с соискателями. В базе содержится более 78 млн резюме, около 1,27 млн вакансий, зарегистрировано свыше 2,21 млн компаний.

Екатерина Отрашкевич