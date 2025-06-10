В день проведения праздника «Алые Паруса» в Петербурге запретят продажу алкоголя

В день проведения праздника выпускников «Алые Паруса», 28 июня, в Петербурге будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Соответствующая информация была опубликована на сайте городской администрации.

Ограничение на продажу алкогольной продукции будет действовать с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня. Предпринимателям напомнили, что за нарушение требований предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства.

Также в Смольном отметили, что указанный запрет «не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую ИП, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сцену для праздника выпускников «Алые паруса» начнут возводить 5 июня.

Дарья Астанина