Бирже расчищают пути

Власти, обсуждая продление запрета на экспорт бензина на сентябрь—октябрь, намерены упростить логистическое обеспечение биржевых торгов нефтепродуктами. В частности, речь идет о резервировании железнодорожной инфраструктуры под биржевые перевозки нефтепродуктов, зачете фьючерсных объемов в нормативах биржевых продаж, коррекции тарифов на перевалку. Участники рынка видят необходимость в ускорении движения по железной дороге топлива, проданного на бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти поручили скорректировать часть механизмов регулирования топливного рынка. Об этом говорится в документе по итогам встречи 14 мая вице-премьера Александра Новака с ведомствами и нефтяными компаниями, который есть в распоряжении “Ъ”. После нее господин Новак рассказал о возможном продлении запрета на экспорт бензина всем непроизводителям, истекающего в августе, на сентябрь—октябрь. В протоколе это предложение отражено: согласованный доклад ведомств должен быть представлен до 5 августа.

ФАС и Минэнерго поручено при необходимости подготовить изменения в приказ о нормативах биржевых продаж топлива — с возможностью зачета в них объемов по поставочным фьючерсным контрактам.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что включение поставочных фьючерсов в зачет нормативов биржевых продаж важно прежде всего для оптимизации логистики. По его словам, переход на такие инструменты практически не изменит условий работы для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): если они не захотят страховать ценовые риски, фьючерсы можно будет использовать как механизм поставки товара, аналогичный спотовым сделкам.

Но ключевым преимуществом новой схемы, отмечает господин Дьяченко, станет упрощение планирования перевозок. Сейчас, продолжает он, при спотовых продажах нефтяные компании вынуждены ежедневно размещать заказы на транспортировку — в среднем около 56 тыс. сделок в месяц, что создает серьезную нагрузку на ОАО РЖД. Использование поставочных фьючерсов позволит подавать заявки на транспортировку заранее — за 15 дней до начала месяца, указывает Максим Дьяченко.

«Задача — перевести весь рынок, 100% оптовых продаж топлива на бирже, на инструмент поставочных фьючерсов»,— поясняет он. По его мнению, при текущем росте объемов биржевых торгов (уже около 35% всех железнодорожных перевозок топлива идут под биржевые грузы) переход на фьючерсы необходим для предотвращения возможного транспортного коллапса.

В протоколе указывается, что Минтранс, Минэнерго, ОАО РЖД и Петербургская биржа прорабатывают внедрение системы «бронирования вагонов» для биржевых перевозок нефтепродуктов. Источник “Ъ” на рынке нефтепродуктов напоминает, что основная задача биржевых торгов — обеспечить доступ небольших игроков к рынку нефтепродуктов. С этим было две основные проблемы.

Одна состояла в том, что ВИНК заключают долгосрочные контракты, но требуют гарантированной покупки, а маленькие клиенты не могут закупать много, когда нет спроса, например зимой.

Вторая — в том, что, когда возникает дефицит топлива, ВИНК отгружают его либо крупным заказчикам, либо в свою сеть АЗС, а не маленьким участникам рынка.

После того как выполнение нормативов по биржевым продажам стало влиять на получение обратного акциза, ВИНК стали более заинтересованы в работе на бирже, отмечает он.

Но с отгрузкой по железной дороге топлива по биржевым сделкам есть большая проблема, говорит собеседник “Ъ”. Обычная продажа топлива более или менее предсказуема, а биржевые торги — нет. На железной дороге заявки на перевозку подаются за месяц, их можно адаптировать за счет дополнительного плана, но фактически реализовать эту возможность получается редко. А биржевые торги идут каждый день, и определенность должна быть очень высокой: через два дня после того, как заявка сработала, покупатель должен выдать реквизитную заявку продавцу (с указанием станции), через пять дней — оплатить, через тридцать завод должен отгрузить.

«Фактически с учетом этих противоречий топливо может опоздать к продавцу на месяц»,— отмечает он. Цистерн для перевозки нефтепродуктов хватает, отмечает он: речь идет именно о резервировании инфраструктуры, провозной способности (того, что предоставляет ОАО РЖД), отмечает он, говоря, что своим поручением Александр Новак поручает придать скорость движения биржевым сделкам. Уже прошли совещания в Минтрансе, добавляет он, предложение обсуждается с Минэнерго и ОАО РЖД. Резерв этот должен быть небольшим, но стабильным, полагает собеседник “Ъ”.

В Минтрансе, Минэнерго и ФАС на запрос “Ъ” не ответили. Нефтеналивные грузы относятся к высокодоходной категории, напоминают в ОАО РЖД, компания заинтересована в каждой дополнительной тонне и совместно с нефтяниками в оперативном режиме ищет возможности по увеличению объемов отгрузки и повышению скорости транспортировки продукции. «Перевозки нефтепродуктов находятся на особом контроле ОАО РЖД,— отмечают в компании.— Прием груза по лимитирующим направлениям осуществляется в соответствии с правилами недискриминационного доступа. При этом отправки для нужд внутреннего рынка пользуются повышенным приоритетом».

Кроме того, согласно протоколу, Минэнерго и ФАС до 10 июня должны проанализировать тарифы на перевалку нефтепродуктов в Приморском порту с учетом ставок в портах Балтики и представить согласованную позицию правительству. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков связывает поручение о пересмотре тарифов на перевалку в Приморском порту с ростом логистических рисков при экспорте нефти через Балтику. По его словам, на этом направлении растут ставки фрахта: судовладельцы закладывают в стоимость дополнительные премии за риски, связанные с активными действиями европейских властей. В этих условиях, полагает господин Юшков, нефтяные компании стремятся компенсировать рост затрат за счет других звеньев логистической цепочки, в том числе снижая тарифы на перевалку. «Даже небольшое изменение ставок в Приморске может повысить конкурентоспособность дальневосточного маршрута»,— отмечает эксперт.

Ольга Семеновых, Наталья Скорлыгина