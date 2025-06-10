Биржевой курс юаня обновил минимум за два года

Китайский юань упал на 1,2% до 10,828 руб., на Московской бирже, показав самый низкий уровень с мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов к 18:45 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

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Официальный курс ЦБ на 10 июня составил 10,9784 руб. за юань. При этом доллар установлен на уровне 79,1543 руб., евро — 90,3666 руб.

В мае 2025 года активность валютных торгов на Московской бирже оказалась минимальной за два года. Среднедневной объем операций с юанем опустился до 77 млрд руб.— минимума с февраля 2023 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Валюта потеряла объем».