Управдом бизнес-класса эконому неровня

Минстрой предлагает в 2028 году ввести дифференцированные стандарты для управляющих компаний (УК) в ЖКХ в зависимости от типов многоквартирных домов (МКД). Исходя из перечней работ и уровня обслуживания дома, должен устанавливаться и минимальный размер платы за содержание жилого помещения. Сам подход, по задумке ведомства, должен повысить эффективность и прозрачность работы УК. Эксперты соглашаются: индивидуализация подходов к домам разного «возраста» и класса с учетом экономики нужна, чтобы обеспечить необходимые работы необходимыми платежами жильцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект изменений в Жилищный кодекс о наделении правительства полномочиями утверждать стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами. Предполагается, что стандарты будут дифференцированы в зависимости от типов домов, и также в зависимости от этого и уровня обслуживания жильцов будет определяться набор необходимых работ и услуг для надлежащего содержания общего имущества. Исходя из таких перечней работ предлагается устанавливать и порядок определения минимального размера платы за содержание жилого помещения (содержание общего имущества в эту статью включено).

Сейчас к содержанию общего имущества и управлению МКД введены единые общие требования, а также минимальный перечень услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества. Как отмечают в Минстрое, эти документы действуют до конца 2027 года, в связи с этим к дифференцированным стандартам предлагается перейти в 2028 году. Такой подход, по мнению ведомства, должен повысить прозрачность работы управляющих компаний за счет более детального регулирования состава работ и услуг, определения их стоимости, а также более эффективного контроля за деятельностью УК. Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, УК смогут «оценить собственные ресурсы на предмет их соответствия установленным требованиям до начала управления домом», то есть не претендовать на управление домами, с которым они, очевидно, не справятся.

Директор ассоциации «Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс"» Татьяна Вепрецкая поясняет, что для управления МКД есть ГОСТы, но они не являются обязательными для применения. При этом обязательные дифференцированные стандарты отрасль обсуждает давно. Для обслуживания домов нужен индивидуальный подход, соглашается директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, это подразумевается и действующими документами, но на практике часто речь идет об «условных перечнях работ и условной плате».

Стандарты, по словам госпожи Генцлер, должны дать ответ на вопрос, какие работы и услуги необходимы для нового дома, что требуется в домах с определенным сроком эксплуатации, а также какой перечень работ целесообразен для домов в предаварийном состоянии. Сейчас, добавляет Татьяна Вепрецкая, есть и высотные, и «умные» дома, требующие особого подхода, а также дома не только экономкласса, но и бизнес-класса с нестандартным общим имуществом (например, большие холлы, сложное оборудование). «Это будет влиять на перечень обязательных работ и стоимость обслуживания»,— объясняет эксперт.

Член общественного совета при Минстрое Сергей Сохранов полагает, что стандарты должны обеспечить и единый подход к формированию перечней обязательных и дополнительных работ и услуг в домах, понятный как УК, так и собственникам. Для полноценного применения любых стандартов, подчеркивает он, первостепенное значение будет иметь экономика дома: перечень работ, предписанный стандартом, должен покрываться собираемыми платежами. Сейчас, поясняет Сергей Сохранов, непонятно, из чего складывается ценообразование, многие УК применяют муниципальный тариф, не учитывая реальную потребность, например, в текущем ремонте. «Есть регионы, в которых размер платы за содержание жилого помещения ниже 10 руб. за 1 кв. м, за такую сумму невозможно оказывать услуги надлежащим образом»,— рассказывает он. По словам Татьяны Вепрецкой, стандарты направлены на то, чтобы сами собственники могли проверять и принимать работы, без обязательного стандарта «очень сложно требовать что-либо».

Евгения Крючкова