В Уфе закроют четыре парковки, улицу и проезд

В Уфе из-за подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Дням Минска в Уфе, Дню России, Дням Салавата Юлаева и Дню города планируются дорожные перекрытия, сообщила пресс-служба мэрии.

11 июня с 7:00 до 11:00 перекроют парковку перед парком Победы, а с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня – парковки у Конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции. 12 июня с 7:00 до 12:00 закроют Набережную улицу от Сочинской до проезда под мостами через реку Белую. В тот же день с 7:00 до 20:00 перекроют парковку у Русского драмтеатра перед трибунами горсовета, а также проезд вдоль площади имени Ленина.

Венера Хисамова