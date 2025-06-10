Путин перечислил главные ценности России

Президент Владимир Путин среди главных ценностей России назвал единство, приверженность правде и семью. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Определяющие ценности для нас — это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Перечисленные понятия, по его словам, определяют традиционные ценности в стране.

Также среди главных ценностей граждан России президент назвал стремление добиваться успеха всей страны, а не только личного благополучия, патриотизм и преданность Родине. По мнению господина Путина, приверженность таким ценностям формирует «суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать россиянам чужую волю».

Екатерина Отрашкевич