Электроника не нашлась в бюджете

Льготное финансирование кредитов для отечественных производителей электроники оказалось приостановлено: программа была запущена в 2022 году для покупки электронной компонентной базы в условиях санкционных ограничений. Основной причиной заморозки программы собеседники “Ъ” среди производителей электроники называют высокую ключевую ставку. При этом сокращение финансирования может привести к снижению инвестиций в расширение производственных мощностей, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансирование льготных кредитов для отечественных производителей электроники и телеком-оборудования по постановлению правительства №407 от 2022 года приостановлено, рассказали “Ъ” два топ-менеджера компаний—производителей техники. В Минцифры “Ъ” подтвердили, что в этом году финансирование льготных кредитов для отечественных производителей электроники не предусмотрено. По словам представителя министерства, средства на субсидирование льготных кредитов выделялись с 2022 по 2024 год. За счет такой меры поддержки компании могли приобрести электронную компонентную базу, иные комплектующие и материалы, необходимые для производства такой техники. Мера была введена в целях снижения негативных последствий от санкционных ограничений на поставку в РФ электронной продукции.

Постановление №407 вступило в силу весной 2022 года. Оно предполагает, что производители электроники и телекоммуникационного оборудования могут получить в 13 банках (ВТБ, «Сбер», Промсвязьбанк и др.) кредиты по льготным ставкам для закупки электронных компонентов, а Минцифры субсидирует ставку по кредиту до 1–5% годовых. В 2022 году, по данным Минцифры, общая сумма кредитов по программе составила около 100 млрд руб., в 2023 году был установлен лимит в 140 млрд руб.

В ноябре 2023 года банки перевели заемщиков, работающих в рамках постановления, с льготных на рыночные ставки из-за исчерпания лимитов по программе в связи с повышением ЦБ ключевой ставки. Ранее Минцифры планировало возобновить работу постановления за счет «налога на выход» иностранных компаний (см. “Ъ” от 5 марта 2024 года). ЦБ снизил ключевую ставку 6 юня до 20% впервые за три года, с осени 2024 года ставка сохранялась на уровне 21%.

Михаил Мишустин, премьер-министр, на форуме «Микроэлектроника-2024» в сентябре 2024 года, цитата по сайту правительства: «Подход должен быть, конечно, комплексным. Надо одновременно вкладываться в электронное машиностроение, в производство особо чистых материалов и электронных компонентов».

«В прошлом году производители оборудования получили 15 млрд руб., но только в декабре»,— уверяет источник “Ъ” в одном из производителей электроники и подтверждает собеседник в производителе телеком-оборудования. В ВТБ “Ъ” сказали, что постановление правительства продолжает действовать, а банк — работать в его рамках. В Альфа-банке, ПСБ, Россельхозбанке, «Сбере», Т-Банке не ответили “Ъ”. В «Аквариусе», «Иртее», консорциуме «Телекоммуникационные технологии» отказались от комментариев, в Минпромторге перенаправили вопросы “Ъ” в Минцифры.

Основной причиной остановки финансирования была высокая ключевая ставка ЦБ, говорит директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

С ним соглашается собеседник “Ъ” в одном из производителей телеком-оборудования: «Многие компании ожидали этих денег, в результате это может привести к сокращениям планов по разработке нового оборудования».

Льготные кредиты от Минцифры могло позволить себе небольшое количество российских производителей электроники, так как по условиям субсидии заем должен начинаться от 3 млрд руб., говорит директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов. «Небольшие производители вычислительной техники не могут позволить себе подобные суммы, поэтому льготами пользовались Yadro, "Аквариус", ICL и другие крупные компании»,— добавляет он.

Однако, по словам господина Копосова, сейчас даже крупные производители электроники находятся в финансово сложном положении, поэтому эта субсидия может поддержать компании. В случае отсутствия субсидии многие крупные производители вычислительной техники могут искать альтернативные способы финансирования, в том числе продажу доли в компании, говорит он.

«Мы исходим из того, что объем поддержки в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года. В текущих макроэкономических условиях, при сохранении высоких процентных ставок, отсутствие своевременного финансирования действительно может замедлить темпы инвестиций в расширение производственных мощностей и развитие технологического суверенитета»,— соглашается директор по проектной деятельности Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Александр Понькин.

Алексей Жабин, Тимофей Корнев