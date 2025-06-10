В Австрии объявили трехдневный национальный траур после стрельбы в школе

Канцлер Австрии Кристиан Штокер назначил на завтра минуту молчания. Он также объявил трехдневный национальный траур по жертвам стрельбы в школе в Граце. Флаги будут приспущены, а публичные празднования отменят или перенесут, сообщает издание Kronen Zeitung.

Господин Штокер назвал 10 июня «черным днем в истории страны» и сказал, что произошедшее — «национальная трагедия, которая глубоко потрясла всех». Он выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что школа должна быть безопасным местом.

Стрельба в школе в Граце произошла сегодня утром. По данным Heute, нападавший, предположительно ученик гимназии, покончил с собой. По данным Auf11, погибли 11 человек. Около 30 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Екатерина Отрашкевич