Бывший ученик устроил стрельбу в австрийской школе

В австрийском городе Грац произошла крупнейшая в истории страны стрельба в школе — в результате атаки с огнестрельным оружием в местной гимназии погибло как минимум 10 человек, около 30 человек оказались в больнице с ранениями разной тяжести. Местная полиция сообщает, что среди погибших был и сам стрелок — предположительно бывший ученик этой школы, который покончил с собой. В Австрии объявлен трехдневный траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча членов семьи после стрельбы в школе, Грац, Австрия

Фото: Borut Zivulovic / Reuters Встреча членов семьи после стрельбы в школе, Грац, Австрия

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Стрельба в школе в австрийском городе Граце началась примерно в 10 часов утра по местному времени (11 часов по Москве). Сообщалось о 30–40 выстрелах. Вскоре к гимназии, находящейся на улице Драйершютценгассе недалеко от городского вокзала, приехали полицейские и спецназ. Территория вокруг была оцеплена, здание школы эвакуировано. Через полтора часа местная полиция сообщила, что угрозы больше нет.

Почти сразу стало известно о погибших — местная полиция сообщает, что погибло по меньшей мере десять человек. Среди них несколько школьников и как минимум один взрослый, а также сам стрелок.

Издание Auf1 пишет об 11 погибших. Кроме того, многие получили серьезные ранения — в больницы Граца было доставлено около 30 человек. Два пациента находятся в критическом состоянии, еще как минимум пятеро — в тяжелом.

Как пишет австрийская газета Kurier со ссылкой на источники в полиции, стрельбу открыл 22-летний бывший ученик гимназии, который пришел туда с оружием — пистолетом и длинноствольным оружием, предположительно дробовиком. По данным местных СМИ, позже он покончил с собой. Скорее всего он действовал в одиночку. Как пишет Kronen Zeitung, мотивом убийств могла служить месть — как сообщается, стрелок говорил, что в школе его травили.

На место трагедии прибыла бургомистр Граца Эльке Кар. Канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал стрельбу в школе в Граце «национальной трагедией».

Он также собирается приехать на место трагедии. В стране объявлен трехдневный траур. Как пишут австрийские СМИ, это крупнейшее нападение со стрельбой за всю послевоенную историю страны. Ранее в Австрии уже происходила стрельба в школах — так, в 2018 году один школьник застрелил другого, а в 1997-м школьник убил учительницу и серьезно ранил одноклассника.

Грац — второй по размеру город в Австрии и столица федеральной земли Штирия. В городе проживает около 305 тыс. человек.

Яна Рождественская