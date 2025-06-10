11 человек погибли в ходе стрельбы в школе в Австрии

Утром 10 июня в школе в австрийском городе Граце произошла стрельба. Об этом пишут австрийские СМИ, в том числе Kronen Zeitung и Heute. По их данным, как минимум 11 человек погибли, еще несколько учеников и учителей школы получили тяжелые ранения. Сообщается, что в школе было совершено 30–40 выстрелов. По данным Heute, нападавший — предположительно учащийся — покончил с собой. СМИ пишут, что стрелявший был учеником гимназии и жаловался на буллинг со стороны сверстников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В австрийской полиции сообщили, что в районе гимназии на улице Драйершютценгассе проводится полицейская операция, но не раскрыли других деталей. По данным СМИ, людей из школы уже эвакуировали.

Яна Рождественская