Минцифры могут создать цифровой профиль водителей с данными о нарушениях

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил министерствам проработать ряд новых мероприятий для снижения аварийности. Это следует из протокола правительственной комиссии по безопасности дорожного движения (ее возглавляет господин Хуснуллин), с содержанием которого ознакомился «Ъ».

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Минтранс пересмотрит критерии определения аварийно-опасных участков дорог (мест концентрации ДТП). Сейчас под этот термин попадают участки загородных дорог протяженностью не более 1000 метров или городских улиц не более 200 метров, где за год произошло три (или более) ДТП одного вида и пять (или более) ДТП разных видов с погибшими или ранеными. Место концентрации ДТП является основанием для установки дорожной камеры.

Минздраву комиссия предложила использовать результаты диспансеризации при проведении медицинских освидетельствований кандидатов в водители. Сейчас они проходят проверку здоровья в рамках «водительских» комиссии, при этом запрашиваются данные из государственных наркологических диспансеров.

Минцифры вместе с другими органами власти разработает новый сервис под названием «цифровой профиль» водителя, в котором будет содержаться, в том числе, информация о количестве нарушений ПДД.

После проработки предложения могут быть включены в план реализации новой стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года, следует из протокола комиссии.

В рамках этих же поручений вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал Генпрокуратуре, МВД и Рособрнадзору проверку всех автошкол и выработать меры по усилению контроля за организациями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автошколам прописали проверку».

Иван Буранов