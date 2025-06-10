Автошколам прописали проверку

Правительственная комиссия по безопасности движения, выяснил “Ъ”, рекомендовала Генпрокуратуре, МВД и Рособрнадзору проверить все российские автошколы и придумать, как можно усилить контроль за обучением будущих автомобилистов. Решение принято на фоне роста количества погибших в авариях, происходящих по вине водителей-новичков. Эксперты предстоящие проверки поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал Генпрокуратуре РФ провести проверку «в сфере подготовки водителей транспортных средств» и во взаимодействии с МВД и Рособрнадзором подготовить предложения по усилению контроля за качеством работы автошкол, проведя анализ ДТП с погибшими по вине начинающих автомобилистов. Рекомендация закреплена в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет господин Хуснуллин. Представитель вице-премьера подтвердил “Ъ” подлинность документа.

В связи с чем дано такое поручение, неизвестно. За последние десять лет аварийность с участием начинающих водителей (со стажем до двух лет) падает, но количество погибших в этих ДТП с 2022 года растет. По итогам пяти месяцев 2025 года количество жертв на дорогах из-за нарушения правил водителями-новичками выросло на 17%. Кроме того, по данным ГИБДД, по итогам 2024 года лишь 14% сдали экзамен «в городе» с первой попытки. Представители Госавтоинспекции, выступая на различных мероприятиях, регулярно говорят, что качество обучения кандидатов в водители оставляет желать лучшего.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B (легковые автомобили), 2 тыс.— на категорию А, 1,7 тыс.— на категорию С, 813 — на категорию D.

Широкомасштабная проверка образовательных организаций проводилась последний раз около десяти лет назад, вспоминает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Тогда региональные прокуроры проверяли конкретные автошколы у себя на местах. «Сейчас речь идет не просто о проверках, а о выработке предложений по усилению контроля за всей отраслью,— обращает внимание эксперт.— Но сейчас сложно сказать, о чем может идти речь. Возможно, будет предложено изменить механизм надзора-контроля за образовательными организациями. Для организаций, которые выполняют все требования и реализуют программы в полном объеме, проверка проблем не доставит».

Заместитель директора Объединенного научно-методического центра (обучает вождению) Вячеслав Максимычев напоминает, что автошколы обязаны выполнять учебные планы: к примеру, курс обучения на категорию B должен включать 54 часа практических занятий. «Большая часть организаций, к сожалению, обучают по сокращенным программам — например, 20-часовым,— рассказывает он.— Отсутствие контроля приводит к демпингу. Демпинговать многим приходится из-за роста цен на запчасти, бензин, зарплат. Спрос на обучение тоже падает, поскольку продажи новых автомобилей падают. В таких условиях сложно говорить о каком-то качестве услуг».

Эксперт при этом считает, что проверяющим органам не следует переусердствовать с проверками, чтобы с рынка не ушли последние профессионалы.

В противном случае ситуация с обучением может ухудшиться.

Напомним, реформа подготовки водителей ведется поэтапно с 2013 года. В 2021 году, например, был введен единый практический экзамен (вместо ранее существовавших отдельных «площадки» и «города»). В 2024 году было увеличено предельное число штрафных баллов, которые экзаменатор начисляет в случае различных промахов и ошибок. Минпросвещения сейчас разрабатывает новые примерные программы обучения автошкол. Документ, который сейчас находится на экспертизе в Минэкономики, предусматривает увеличение с 38 до 42 часов обязательного вождения по учебным маршрутам в городе. Кроме того, сейчас в Госдуме находится правительственный законопроект о создании федерального рейтинга автошкол, место в котором будет зависеть в том числе от числа аварий с участием выпускников организации. Критерии попадания в рейтинг закрепят отдельными подзаконными актами, автошколы уже встревожены появлением новой системы оценки (см. “Ъ” от 9 апреля). Законопроект могут рассмотреть в первом чтении в ближайшие дни, он уже стоит в актуальном плане Госдумы.

Иван Буранов