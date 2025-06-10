Госдума приняла в I чтении запрет на «затирание» религиозных символов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов. Он вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что речь идет о запрете на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах.

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен на рассмотрение 26 мая группой из 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР). Они предлагают дополнить ст. 3 закона новым пунктом о запрете на использование изображений зданий без религиозных символов, если в реальности они их имеют. Запрет касается СМИ, государственных и муниципальных эмблем, вывесок и рекламы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемые изменения направлены на «защиту чувств верующих», а также на «совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

О реакции на проект представителей различных конфессий — в материале «Ъ» «Депутаты несут свой крест».

Полина Мотызлевская