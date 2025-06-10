Госдума приняла закон о контроле ФСБ за научными организациями

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий международное научное сотрудничество российских организаций. Документ предполагает, что взаимодействие с иностранными структурами по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам будет контролировать ФСБ.

Проект поправок к ст. 7.1 и 16 закона «О науке и государственной научно-технической политике» в начале февраля подготовило Минобрнауки. ФСБ, согласно документу, будет контролировать сотрудничество как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами. Перечень контролируемых направлений составит правительство.

В пояснительной записке к проекту указывается, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, но «не нарушит свободу научного творчества». Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, выполняющих проекты в рамках госзаданий. Для остальных субъектов новые правила заработают с 1 сентября 2028 года.

27 февраля, спустя две недели после внесения проекта на рассмотрение, президент Владимир Путин призывал ФСБ «спокойнее» относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отмечал, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».

Полина Мотызлевская