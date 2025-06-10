В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на покупку 15 трамваев за 2,1 млрд рублей

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) стал победителем аукциона на поставку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб., что позволило сэкономить около 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвай модели "Кастор"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Трамвай модели "Кастор"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сайта госзакупок, УКВЗ поставит трамваи модели «Кастор» длиной чуть более 25 м и вместимостью 261 пассажир. В низкопольных салонах установлены 64 сидячих места, предусмотрены широкие дверные проемы и места для маломобильных пассажиров. Радиус поворота трамвая составляет 14 м, что позволяет использовать его на маршрутах с узкими улицами.

Поставка трамваев ожидается к зиме 2025 года.

По данным сайта госзакупок, определение поставщика было приостановлено. Источник «Ъ-Урал» в мэрии отмечал, что «ПК Транспортные системы» имеют «все шансы» стать поставщиком 15 трамваев. Собеседник добавил, что компания предложила поставить транспорт за 2,2 млрд руб. при начальной цене в 2,6 млрд руб.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения закона о контрактной системе в действиях администрации Екатеринбурга при проведении электронного аукциона на поставку 15 трехсекционных трамваев.

Полина Щуцкая