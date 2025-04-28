ФАС выявила нарушения при закупке 15 трамваев за 2,6 млрд рублей в Екатеринбурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения закона о контрактной системе в действиях администрации Екатеринбурга при проведении электронного аукциона на поставку 15 трехсекционных трамваев, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства. Мэрии было выдано предписание об устранении нарушений. «Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении»,— подчеркнули в ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Екатеринбурга разместила закупку 28 марта, подвести итоги аукциона планировалось 25 апреля. По словам мэра Алексея Орлова, власти рассчитывают поставить трамваи в июле-сентябре 2025 года. Он подчеркнул, что транспорт должен быть низкопольным, оснащен кондиционерами, климат-контролем, электронными табло, USB-разъемами и обладать вместимостью более 150 пассажиров.

В середине апреля компания «Уралтрансмаш» направила жалобу на действия мэрии, к рассмотрению которой приступила ФАС. На предприятии отметили, что администрация нарушила законодательство в части равного доступа к участию в торгах и недопустимости ограничения числа участников закупки. «Установлено, что под базовые характеристики попадает только один вагон модели 71-931М (Витязь-М) производства ООО "ПК Транспортные системы". При этом вагон АО "Уралтрансмаш" — модель 71.431Р не соответствует требованиям заказчика только по одному параметру — тип вагона (двусторонний вместо одностороннего)»,— пояснили в компании.

На предприятии подчеркнули, что отсутствие объективного описания объекта закупки позволяет заранее определить итоги аукциона и обеспечивает победу в нем заранее определенному участнику. «Все остальные трамваи, подходящие под технические требования аукциона и производимые в РФ (производители: АО «Уралтрансмаш», АО «УКВЗ»), имеют не полное соответствие обозначенным параметрам, либо не имеют реестровой записи в реестре российской промышленной продукции. Учитывая ограниченные сроки поставки продукции, ее техническая переработка с целью обеспечения соответствия требованиям технического задания, не представляется возможной»,— говорится в тексте жалобы.

По данным сайта госзакупок, определение поставщика было приостановлено. Ранее источник «Ъ-Урал» в мэрии отмечал, что «ПК Транспортные системы» имеют «все шансы» стать поставщиком 15 трамваев. Собеседник добавил, что компания предложила поставить транспорт за 2,2 млрд руб. при начальной цене в 2,6 млрд руб.

Василий Алексеев