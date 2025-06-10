Номер не один

В Перми растет количество гостиниц. Помимо расширения местных отелей, в Перми появляются отели мирового уровня. Летом открылся отель Radisson, в ближайшие два года готовятся к открытию Hampton by Hilton и Azimut Hotels. Таким образом, номерной фонд Перми прирастет почти на 500 номеров. Эксперты считают, что это качественно повысит сервис в Перми, но вряд ли повлияет на цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне в Перми начал работу отель мирового уровня Radisson

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В июне в Перми начал работу отель мирового уровня Radisson

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми серьезно вырос гостиничный фонд. В конце прошлого года четырехзвездный отель в центре города AurA City Hotel открыл вторую очередь из 60 номеров разных категорий — от стандарта до люкса. А в конце мая этого года в центре Перми начал работу первый в Прикамье пятизвездный отель мирового уровня Radisson, рассчитанный на 158 номеров. В отеле преду­смотрен тренажерный зал, бассейн, ресторан с открытой кухней и панорамными окнами, также есть конференц-залы для деловых мероприятий.

Это самое масштабное увеличение гостиничного фонда за последние несколько лет. Согласно данным Пермьстата, в период с 2020 до 2025 года количество коллективных средств размещения в регионе менялось незначительно. Если в 2020-м насчитывалось 312 гостиниц (больше половины которых расположены в Перми), то к концу 2024 года их стало 315. При этом число мест за четыре года выросло с 14 тыс. до 15,2 тыс.

В ближайшее время ожидается открытие еще двух крупных отелей. Так, в этом году запланировано открытие Hampton by Hilton. Четырехзвездный отель строится на месте бывшего ДК «Телта» по ул. Окулова, 14. Проекту присвоен статус инвестиционного приоритетного. В рамках первого этапа компания «Аквавита» строит гостиницу (не менее 130 номеров), в которой будут также располагаться рестораны, фитнес-центр, спа-комплекс. А затем планируется возвести административно-деловой центр.

В 2026 году запланировано открытие Azimut Hotels в реконструированном здании бывшего ВКИУ по адресу: ул. Окулова, 4. В четырехзвездной гостинице разместятся 198 комфортабельных номеров, велнес-центр, фитнес-центр и современный конференц-центр.

Качественный дефицит Ранее отель­еры и туроператоры отмечали, что в период крупных мероприятий, проводимых в регионе, в отелях города возникает дефицит мест. Возведение новых отелей должно решить эту проблему.

Эксперт по классификации объектов туристской индустрии, собственник компании Albergo Елена Ромашова отмечает продолжающийся рост бронирования в пермских гостиницах. «После трехсотлетия Перми наметился ажиотаж мероприятий, проводимых как на региональном, так и на федеральном уровне. В этом году Пермь была выбрана молодежной столицей. Проводится множество разных спортивных, культурных мероприятий. Поэтому спрос на размещение гостей города продолжает расти»,— поясняет госпожа Ромашова. Например, ко Дню города, который пройдет в Перми 12 июня, мест в гостиницах уже нет. Radisson существенно поможет в данной ситуации.

По словам эксперта, несмотря на то что в Перми уже есть гостиницы высокого класса, например Elements Perm Hotel, ощущалась нехватка отелей для принятия первых лиц. Теперь такая возможность появилась и в центре Перми.

Появление Radisson, по мнению Елены Ромашовой, повысит привлекательность города. «Это отель уровня звездности 5+. Большое значение имеет наличие ресторанов и спа-комплекса. Отель может предложить высокий сервис не только гостям города, но и жителям»,— считает эксперт. По ее словам, с появлением нового игрока у отелей появилась здоровая, качественная конкуренция. «Остальные отели будут подтягиваться и улучшать сервис»,— полагает госпожа Ромашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран AZIMUT Hotels откроется в реконструированном здании бывшего ракетного училища

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ AZIMUT Hotels откроется в реконструированном здании бывшего ракетного училища

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков считает, что пока рано оценивать изменения на рынке из-за появления нового игрока. Он отметил, что загрузка отелей сегодня хорошая. Однако отельер уточнил, что это связано с особенностями гостиничного рынка. По его наблюдениям, спрос на бронирование в пермских отелях сформировался еще с 2005 года. «У нас в дорогом сегменте основной покупатель — командировочные высокооплачиваемые специалисты для нашей промышленности или бизнесмены. Возможно, на высокую загрузку влияет и фестивальная активность, но не могу сказать, что это мегадрайвер роста. Скорее это бонус в копилочку»,— полагает господин Сташков. По его словам, гостиничный бизнес очень специфичен — загрузка отелей меняется даже внутри недели: если по вторникам и средам загрузка полная, то в выходные в отеле есть свободные номера.

Сергей Сташков также отметил, что появление новых отелей и их работа в полную силу изменят гостиничный рынок Перми. «Пока неясно как. Все будет зависеть от того, как поведут себя другие участники рынка»,— пояснил он. По оценке эксперта, стоимость бронирования вряд ли снизится, так как сроки окупаемости отелей составляют более 20 лет, поэтому новые игроки вряд ли установят низкие цены на свои услуги.

Генеральный директор фирмы международного туризма «Валида» Елена Шперкина отмечает, что в Перми уже сформирован достаточный гостиничный фонд. «Дефицит мест возникает лишь в периоды крупных мероприятий, в остальном ажиотажа нет, но при этом сейчас стабильно хорошая загрузка»,— поясняет она.

Елена Шперкина подчеркивает, что основной спрос сосредоточен на качественном размещении в центре города, поскольку в центре Перми пока было недостаточно отелей категории 4–5*. Однако с открытием новых объектов, таких как новый корпус отеля AurA и новый 5* Radisson, а также с реализацией всех заявленных проектов проблема размещения гостей в центре будет решена. «Это значительно повысит уровень гостиничного сервиса в регионе»,— уверена она.

Александр Полев отметил, что сейчас загрузка гостиниц практически 100%. Он считает, что повышение спроса на бронирование связано с тем, что люди стали меньше летать за границу и больше развивается спрос на внутренний туризм. По его словам, пока сложно сказать, как открытие новых отелей повлияет на гостиничный рынок: ценовая политика отелей не зависит от открытия новых объектов, а связана с уровнем инфляции. Так, в среднем стоимость бронирования растет на 9–10% ежегодно.

Ирина Суханова