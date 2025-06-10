Если вам немного за 300

В Перми продолжаются проекты, начатые к юбилею города в 2023 году. Региональные власти достраивают часть обещанных объектов, а также продолжают программы благоустройства городских улиц. При этом новые здания для зоопарка и художественной галереи по-прежнему остаются наиболее ожидаемыми у горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году должен открыться один из самых долгожданных проектов Перми — зоопарк

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В этом году должен открыться один из самых долгожданных проектов Перми — зоопарк

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С празднованием 300-летия Перми масштабные программы и проекты по благоустройству и строительству новой инфраструктуры в краевой столице не завершились. Как указано на сайте губернатора и правительства Пермского края, к январю 2024 года были завершены свыше 160 из более чем 230 объектов инфраструктурной программы «Пермь-300». Оперативно прокомментировать текущее состояние инфраструктурной программы и число завершенных к 2025 году объектов в пресс-службе регионального правительства не смогли.

Ряд крупных объектов, анонсированных в связи с 300-летием города, такие как новая краевая инфекционная больница и региональная музыкальная школа, открылись лишь в постъюбилейном 2024 году. Некоторые объекты планируется завершить в этом году. Новый комплекс Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном, строящийся с 2017 года, планируется открыть до июля (включительно). Такие сроки в мае обозначил вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский.

Остается актуальным и вопрос о начале работы нового здания для Пермской художественной галереи. Здание строится на территории социо­культурного пространства «Завод Шпагина» с весны 2021 года. Завершение строительства и открытие галереи запланировано на 2025 год. Ситуация усложняется тем, что ранее учреждение культуры размещалось в здании Спасо-Преображенского собора, переданного РПЦ. В декабре 2023 года коллекция Пермской галереи была перевезена из собора на территорию завода «Телта» на временное хранение.

Экс-руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков отмечает, что «уже в 2019 году было понятно, что реализовать всю инфраструктурную программу к юбилею не удастся». «Многие крупные объекты запроектировать и построить с нуля за оставшееся до юбилея время нереально. И об этом честно публично говорилось. Сравнить пермскую инфраструктурную программу можно разве что с подготовкой к юбилею Казани с соответствующим софинансированием из федерального бюджета. Объем программы к 800-летию Нижнего Новгорода и к 300-летию Екатеринбурга был значительно меньше. Задача была — задать юбилейной программой импульс для развития города на десятилетия и восполнить недостающую для города-миллионника инфраструктуру. Поэтому ожидаемо, что не все проекты завершены к юбилею»»,— поделился Антон Клепиков.

По его словам, среди других ожидаемых, но пока находящихся в стадии реализации проектов — начало работы телетрапов в аэропорту Большое Савино, универсальная спортивная арена на 10,5 тыс. мест, реконструкция стадиона «Орленок».

Помимо инфраструктурных проектов, в Перми продолжают реализовываться масштабные программы благоустройства, начатые к 300-летию Перми. По словам председателя комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павла Черепанова, «юбилей Перми стал мощным толчком для развития городской инфраструктуры»: «После реконструкции улиц Сибирской, Ленина и Компроса ведется проектирование еще для одной центральной улицы — Пермской. Продолжается третий этап реконструкции центральной набережной Перми (от речного вокзала до «Мотовилихинских заводов»), проекты по развитию городских парков и благоустройству долин малых рек Перми (обустройство общественных пространств в долинах рек Егошихи и Данилихи, в Черняевском лесу, парке „Балатово“.— „G-Пермь“) также выходят на новый этап»,— рассказал депутат.

Отметим, что в других районах Перми появляются свои масштабные проекты благоустройства, похожие на реализованные к 2023 году в центре Перми. Так, вслед за реконструкцией центральных улиц — Ленина, Сибирской и Комсомольского проспекта — запланирована реконструкция улицы Мира в Индустриальном районе Перми. Сейчас там идут работы по обновлению трамвайных путей.

Получила развитие и юбилейная инициатива по украшению зданий архитектурной подсветкой. В 2025–2027 годах на оснащение архитектурной подсветкой 92 зданий в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми из краевого и городского бюджета планируется выделить 1,2 млрд руб. Продолжается проект «Зеленое кольцо», направленный на комплексное благоустройство долин двух малых рек Перми — Егошихи и Данилихи, на реконструкцию Егошихинского культурно-мемориального парка, а также на развитие Черняевского леса, включая парк «Балатово».

Павел Черепанов считает, что юбилей дал импульс для развития не только краевой столицы, но и муниципалитетов: «Например, появилось очень много проектов по реконструкции набережных. Это свидетельствует о том, что программа „Пермь-300“ в какой-то мере поспособствовала развитию и других территорий региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение строительства галереи запланировано на 2025 год

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Завершение строительства галереи запланировано на 2025 год

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ожидании перемен Благоустройство и развитие городской инфраструктуры было главным запросом пермяков к 300-летнему юбилею краевой столицы. Согласно исследованию агентства «СВОИ», проведенному летом 2022 года, 62,1% опрошенных считали, что главный акцент при подготовке к 300-летию стоит сделать на благоустройство и инфраструктуру. Приоритет праздничным мероприятиям отдавали 22,5% опрошенных, еще 13,3% жителей ориентировались на имидж и историю.

Больше остальных запрос на благоустройство и развитие городской инфраструктуры выражали жители Мотовилихинского района Перми (70,6% опрошенных). В Дзержинском районе этот вариант ответа выбрали 63,9% респондентов, в Ленинском — 62,4%, в Индустриальном 60,9%, в Свердловском — 60,3%, в Кировском — 57,2%, в Орджоникидзевском — 57%.

Среди наиболее ожидаемых проектов участники опроса отмечали строительство краевой инфекционной больницы (86,9%), реконструкцию и ремонт зданий в исторической части города (85,8%) и комплексное благоустройство — набережной Камы, центральных улиц, парков и скверов Перми (85,4%). Эти объекты в основном называли пенсионеры и люди старше 60 лет, ориентированные на имидж и историю Перми. На необходимость строительства инфекционной больницы также указывали респонденты, ориентированные на инфраструктуру и благоустройство.

Кроме того, многие респонденты ждали реконструкции и ремонта крупных объектов — стадионов «Юность» и «Энергия», дворца спорта «Орленок» (81,9%), Театра оперы и балета и новой сцены Театра юного зрителя (79,7%), транспортной инфраструктуры — аэропорта, автовокзала, вокзала Пермь II (72,2%), завершения строительства нового здания Пермской художественной галереи (73%) и Краевой музыкальной школы (65,1%).

Об инфраструктурных объектах, не предложенных социологами в ходе опроса, вспомнили 27,1% респондентов. Чаще всего горожане называли завершение строительства нового комплекса Пермского зоопарка на Нагорном (10,2%), аквапарка (2,8%), третьего моста через Каму (2%). Еще 2,7% опрошенных обращали внимание на ремонт дорог.

Председатель комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов предполагает, что ожидания от 300-летия в целом оправдались. «Основные городские улицы удалось привести в порядок, это заметно. Акцент был сделан на центральные улицы — Ленина, Сибирскую, Комсомольский проспект, проделана значительная работа по благоустройству. Отремонтированные набережные в Ленинском и Кировском районах Перми стали настоящим украшением краевой столицы. Осуществились планы и по архитектурной подсветке — город сияет. Судя по отзывам, люди эти масштабные изменения заметили и оценили»,— подчеркнул депутат. Среди наиболее значимых объектов Павел Черепанов назвал здание Краевой музыкальной школы и отреставрированный зал Культурно-делового центра. Также он обратил внимание на строительство 56 новых объектов образования («думаю, это рекорд»).

Экс-вице-премьер краевого правительства и руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков также отмечает, что к 300-летию Перми удалось реализовать ряд проектов, ожидаемых жителями города: это центральная набережная, набережная на правом берегу Камы, центральная часть эспланады, Комсомольский проспект, Ленина, Сибирская, гостевой маршрут (от аэропорта Большое Савино до центра Перми), спорткомплекс «Энергия», реконструкция зала Пермской филармонии, Краевая музыкальная школа, строительство комплекса и перенос инфекционной больницы из центра города. «Еще один значимый результат — обновление по­движного состава общественного транспорта — безусловно, огромный плюс»,— добавил Антон Клепиков.

Депутат заксобрания Пермского края, руководитель фракции «Справедливой России» Вероника Куликова, напротив, считает, что ожидания от юбилея Перми в плане инфраструктуры оправдались не в полной мере: «Хороша ложка к обеду. Поэтому, когда сроки строительства постоянно переносятся, а сметы растут, у людей это вызывает раздражение. И если это не один-два объекта, а десятки, то возникают серьезные вопросы к профессионализму профильных чиновников. Особенно если речь идет о социально значимых объектах транспортной инфраструктуры, образования и здравоохранения».

«Что касается конкретных ожидаемых объектов, тут все зависит от образа жизни человека, его приоритетов. Автомобилисты устали стоять в пробках и ждут третий мост, поклонники оперы мечтают о новой сцене, семьям с детьми важнее детские сады, школы и поликлиники. И по последним объектам ко мне обращаются чаще всего»,— добавляет госпожа Куликова.

По мнению Вероники Куликовой, решения о продолжении строительства в Перми крупных «юбилейных» объектов должны приниматься с учетом востребованности инфраструктуры и наличия бюджетного финансирования на дальнейшее содержание этих объектов.

Константин Кадочников