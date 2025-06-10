Есть о чем мечтать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермь, два года назад с размахом отметившая 300-летний юбилей, продолжает преображаться. Многие инициативы, запланированные к круглой дате, получили продолжение. Остались и нереализованные планы.

Как признают сами пермяки, в городе есть несколько несбывшихся грандиозных проектов. Однако в последнее время кажется, что столица Прикамья уже опровергает это. Судите сами: новый аэропорт есть, построена новая инфекционная больница, обновилась эспланада и набережная Камы, зоопарк готовится к сдаче, новая галерея должна заработать уже осенью, проектируется новый мост через Каму. То, что город преображается, очевидно и горожанам, и гостям города. Наряду с инфраструктурными объектами развивается и сфера гостеприимства.

Несмотря на сложности, финансовые и политические, проекты реализуются. Построить что-то новое требует огромных усилий, политической воли и финансовых затрат. Осталось запустить процессы по строительству нового вокзала и построить новую сцену для театра оперы и балета.

Хочется верить, что движение к реализации мечты всех пермяков уже началось. Главное — не останавливаться на достигнутом.