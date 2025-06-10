Пожар в здании клиники в Нижнем Новгороде ликвидировали

Возгорание на крыше частной клиники «Тонус Премиум» на пересечении улиц Большой Покровской и Воровского в Нижнем Новгороде ликвидировано. Площадь пожара составила 400 кв.м., сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По прибытии спасателей в клинике шла операция. Огонь быстро распространялся по деревянной обрешетке кровли, поэтому для предотвращения попадания огня и дыма в операционную спасатели сделали водяную завесу. После окончания операции пациентку под наркозом передали специалистам центра медицины катастроф.

В результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации принимали участие 68 человек и 23 единицы техники. Также было создано звено газодымозащитной службы для спасения медперсонала и пациента.

Из горящего здания спасли 16 и эвакуировали 108 человек, включая 60 пациентов. Предполагаемую причину возгорания пока не сообщают.

Анастасия Титова