Турпоток Башкирии в 2024 году вырос на 5%

В 2024 году Башкирия приняла 2,26 млн туристов — на 5% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

«Увеличение числа туристов в республике достигается и за счет развития существующей инфраструктуры: строительства новых гостиничных комплексов и создания привлекательных туристических объектов»,— считает министр предпринимательства и туризма региона Зухра Гордиенко.

В прошлом году открыли новые туристические локации: в геопарке «Торатау появился «Этнокомплекс», в геопарке «Янган-Тау» — Историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», в Чишминском районе — визит-центр «Турахан».

В конце 2024 года в регионе действовали более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов.

В прошлом году выделено более 108 млн руб. грантов на 33 инвестпроекта по развитию туристической деятельности. Около 250 млн руб. направили на поддержку 45 проектов по строительству модульных средств размещения, благодаря чему число номеров увеличилось на 527.

В этом году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на развитие туризма предусмотрено 404,1 млн руб., из них 231,6 млн руб. направят на улучшение туристической инфраструктуры, 45 млн руб. — на организацию событийных мероприятий.

Майя Иванова