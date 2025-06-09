Премьер Венгрии Орбан заявил, что «русские понимают только язык силы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в России «понимают только язык силы». Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI, призвав Европу укреплять свой потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я думаю, что русские понимают только язык силы,— сказал господин Орбан в интервью. — Европе необходимо укрепить свою мощь в долгосрочной перспективе, чтобы заключить стратегическое соглашение с Россией».

Виктор Орбан также подчеркнул, что Венгрия и Евросоюз не заинтересованы в прямом конфликте с Москвой. «Вот почему Украина не может стать членом НАТО»,— пояснил Виктор Орбан. По его словам, «русских необязательно любить, но с ними нужно заключать соглашения».

В марте премьер Венгрии выражал уверенность, что европейские лидеры не заинтересованы в мире на Украине. Он отмечал, что Евросоюз требует от Киева продолжения войны, обещая взамен членство в сообществе. Господин Орбан также призывал страны ЕС возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Без этого, убежден Виктор Орбан, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.

Анастасия Домбицкая