Европейские компании назвали причины оставаться на российском рынке

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 67% иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России. В числе главных причин для продолжения работы они называют большой объем российского рынка, его высокий потенциал и положительное развитие.

В опросе приняли участие представители компаний из России (19%), Германии (18%), Швейцарии (10%), США (9%), Франции (7%), Нидерландов (5%), Великобритании (5%), Италии (5%) и других стран. Результаты исследования приводит РБК.

Индекс делового климата, который рассчитывает AEБ, составил 127 баллов из 200, что аналогично уровню 2024 года. Среди причин работы в России топ-менеджеры иностранных компаний также назвали квалифицированный персонал, благоприятные цены на сырье, госсубсидии, низкие зарплаты, низкий уровень конкуренции и привлекательные условия производства для экспорта.

По сравнению с прошлым годом у иностранного бизнеса снизился оптимизм в отношении краткосрочных перспектив российской экономики, но улучшились среднесрочные и долгосрочные ожидания. Половина компаний ожидает роста экономики России в ближайшие один-два года, 65% компаний — в ближайшие три-пять лет. Развития российской экономики в долгосрочной (шесть-десять лет) перспективе ждут 82% компаний.

Ключевыми препятствиями для деятельности в России иностранные компании назвали ограничения, связанные с санкциями и ответными мерами России, а также геополитическую неопределенность. От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний.

О том, какие условия ставят власти для возвращения западных компаний,— в материале «Ъ» «От всей — души!».