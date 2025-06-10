Опубликована программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

В День России 12 июня в Нижнем Новгороде пройдет масштабная праздничная программа. Основные мероприятия состоятся на площади Минина и Пожарского, улице Большой Покровской и в ФОКе «Мещерский», сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На площади Минина и Пожарского будет работать этноярмарка, свою продукцию там представят мастера народных ремесел и промыслов. На гастрофестивале жители и гости города смогут попробовать блюда национальной кухни и увидеть стрит-арт, который создадут художники со всей страны. В сквере у фонтана для детей пройдут творческие мастер-классы и классы командной активности «Хулиганодома».

В ФОКе «Мещерский» состоятся кубок по баскетболу 3х3, показательный турнир по киле и серия футбольных матчей, участие в которой примут команды нижегородских заводов и команда правительства региона.

На Большой Покровской пройдет парад национальностей в сопровождении музыкантов Нижегородского губернского оркестра и флешмоб, на котором представители всех субъектов РФ пронесут стометровый триколор. Завершится шествие исполнением гимна России на площади Минина и Пожарского и гала-концертом.

Праздничная программа на главной сцене начнется в 12:00. Там выступят победители шоу «Голос», «Ты супер!», «Синяя птица», «Родники», ансамбль народной песни «Любава», оркестр Росгвардии, творческое объединение «Виллер продакшн», группы «Лампасы» и «Каштаны», кавер-бенд Нижегородского губернского оркестра. Хедлайнером в этом году стала группа «Пицца», музыканты выйдут на сцену в 21:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», на организацию выступлений артистов и техническое обеспечение концертной программы ко Дню России в Нижнем Новгороде выделили 14 млн руб. Гонорар хедлайнера в эту сумму не входит.

Елена Ковалева