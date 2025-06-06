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На обеспечение концерта к Дню России в Нижнем Новгороде потратят 14 млн рублей

Группа Pizza выступит в День России в Нижнем Новгороде

Почти 12 млн руб. выделили на техническое обеспечение концертной программы к Дню России в Нижнем Новгороде и выполнение технического райдера хедлайнера — группы Pizza. Закупку на выполнение услуг проводит госучреждение «Региональное управление культурно-образовательными проектами». Еще 2 млн руб. направят на организацию выступлений 20 творческих коллективов и солистов (включая выплаты им), написание сценария и работу ведущего.

Фото: «Нижний 800»

Фото: «Нижний 800»

Концерт пройдет на площади Минина. Первая закупка касается сценического оборудования, включая его доставку, сборку, разборку и обеспечение работы технического персонала. Гонорар хедлайнера в нее не входит.

В документации по второй закупке указано, что среди приглашенных коллективов и солистов обязательно должны быть дети, военный оркестр и не менее двух кавер-групп. Работа ведущего потребуется с 12:00 до 22:00. Он должен уметь сглаживать возможные негативные моменты, говорить без сленга и с праздничной интонацией. Также указано, что это должен быть мужчина 35-40 лет, имеющий опыт проведения торжественных мероприятий не менее пяти лет.

Галина Шамберина

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