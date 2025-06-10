«Использовать данные можно очень по-разному»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как API упрощает получение необходимой аналитики и статистики поисковых запросов пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Яндекс» запустил бета-версию API «Вордстата», который автоматизирует работу со статистикой поисковых запросов. Я разобрался, чем он может быть полезен.

Сервис сам по себе служит одной цели — показывать статистику поиска «Яндекса». А вот использовать эти данные можно очень по-разному. Изначально «Вордстат» использовали в основном для настройки рекламы, но он оказался применим и в других сферах бизнеса. Например, его стали использовать, чтобы узнать, как часто пользователи интересуются товарами конкурентов, что происходит со спросом на конкретные категории по сезонам, как обстоят дела в разных регионах. Недавно семья из Сибири рассказывала, как аналитика «Вордстата» помогла им заработать сотни миллионов на продаже косметики.

При этом, когда анализировать надо большой объем данных, выгружать их вручную долго и сложно. С API нужную для аналитики статистику можно получать без необходимости все вводить вручную. Выгрузить можно все то же, что есть в интерфейсе: частотность запросов, динамику интереса по регионам, устройствам и периодам, а также топ популярных и похожих формулировок. Например, представьте, что вы хотите открыть интернет-магазин электроники и выбираете, на чем сделать акцент — на умных часах, гибких ноутбуках или экологичных гаджетах. «Вордстат» покажет, какие из этих товаров сейчас чаще ищут пользователи, как меняется интерес к этим категориям по сезонам и в каких регионах спрос выше.

Александр Леви