Профильные ассоциации выступили против законопроекта о «российской полке»

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания попросили правительство не поддерживать законопроект о «российской полке». Он обяжет выделять пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение может вступить в силу с марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили 27 мая, сообщают «Ведомости». В числе его подписантов — Ассоциация компаний розничной торговли, Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока, Рыбный союз. Авторы обращения считают, что проект закона нарушает принцип свободы экономической деятельности, принуждая заключать договоры с выбранными производителями. Отдельно упоминаются товары, локализованные в России международными компаниями: они лишатся преференций, хотя транснациональные холдинги могут платить в стране налоги и создавать рабочие места.

Законопроект о «российской полке» обсуждают с 2023 года. Его нынешняя редакция предполагает, что производитель и владелец товарных знаков не должны находиться под контролем иностранных лиц. Сейчас документ находится в правительстве, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Инициативу поддерживает Минпромторг.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский товар разложат по полочкам».