Российский товар разложат по полочкам

Минпромторг подготовил новый вариант законопроекта о «российской полке» в розничных сетях и на интернет-площадках. Он предполагает обязательное отведение товарам каждой группы минимальной доли на полках и приоритетную выдачу при интернет-запросах. Под новое регулирование могут попасть как непроводольственные, так и продовольственные товары. Власти рассчитывают повысить конкурентоспособность российской продукции, облегчив ее выход в федеральную розницу. Но речь может пойти о создании неравных условий и росте розничных цен на популярные позиции, предупреждают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ритейлеры должны будут обеспечить в торговых залах выкладку на полках товаров локального производства отдельных категорий. Об этом говорится в новой версии законопроекта по регулированию торговли, который может внести в Госдуму правительство РФ (копия есть у “Ъ”). Минимальную долю локальных товаров на полке, согласно тексту, рассчитают от длины обращенных к покупателям фасадов по утвержденной формуле. Необходимость квот для категории товаров планируется рассматривать на межотраслевых комиссиях. Для интернет-площадок предполагается правило приоритетной выдачи локальной продукции при запросе без указания производителя. В остальных случаях пользователям могут предлагать локальную альтернативу, говорится в пояснительной записке. Вступить в силу изменения, согласно тексту, могут 1 сентября 2025 года.

Разработчиком документа выступил Минпромторг, указывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В самом министерстве “Ъ” не ответили, но его глава Антон Алиханов в июне говорил «Российской газете», что законопроект о «российской полке» могут внести в Госдуму осенью. Инициатива обсуждается с весны прошлого года: сначала речь шла о введении меры лишь в отношении непродовольственных товаров. Но в текущей версии этой оговорки нет, замечает собеседник “Ъ” на рынке торговли.

Риском инициативы эксперт считает ее рамочный характер: по сути она создает для правительства возможности ввести локальные квоты для всех товаров.

Исключаются из-под действия законопроекта торговые площадки и ритейлеры с оборотом менее 2 млрд руб. в год, монобрендовые магазины и точки беспошлинной торговли. К продукции локального производства законодатели планируют отнести товары, сделанные в России и государствах ЕАЭС. Их производители и бренды не должны находиться под контролем иностранцев. Речь не должна идти о собственных торговых марках сетей. В квотируемые предполагается включать группы, в которых есть сильные отечественные бренды, говорится в пояснении.

21,32 триллиона рублей составил оборот розничной торговли в январе—мае 2024 года, по данным Росстата

Смысл инициативы, согласно пояснению, сводится к продвижению российских товаров. Сейчас в торговых сетях доля импорта в непродовольственных категориях, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, варьируется от 30% до 70%. Транснациональные компании, пользуясь своими возможностями, вытесняют национальных конкурентов, указывают авторы законопроекта.

Собеседник “Ъ” на рынке производства продуктов питания поясняет, что помимо цены и качества для попадания на полки федеральных ритейлеров важен объем производства: работать с небольшими и средними игроками неинтересно.

«У российских производителей часто нет рыночной силы для того, чтобы начать работать с крупными сетями, реализация проекта даст таким игрокам "путевку в жизнь"»,— говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Председатель Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что рынок пока не познакомился с новой версией законопроекта. Но ранее идея вмешательства в поисковую выдачу магазинов и маркетплейсов, по его словам, вызывала отторжение: это может привести к оттоку как клиентов, так и продавцов. Собеседник “Ъ” на рынке продуктов питания риском для производителей считает неравные условия. «Если одни компании получат приоритет, ритейлеры должны будут ставить их на полки часто вне зависимости от качества продукции, недополучая прибыль, это приведет к росту наценок на более привлекательные, но не попавшие под квоты товары»,— рассуждает он. Согласно замыслу авторов законопроекта, поддержка торговых сетей может осуществляться через присвоение им знака «Лидер российской торговли», для обладателей которого могут предусмотреть меры стимулирования.

Александра Мерцалова