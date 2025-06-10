Доллар потерял привлекательность

Интерес россиян к доллару заметно упал по сравнению с прошлым годом. В мае граждане купили американскую валюту на 111 млрд руб., следует из данных ЦБ, что на 60% больше, чем в апреле, но почти в два раза меньше, чем в мае 2024-го. Тогда население потратило на приобретение долларов больше 200 млрд руб. Между тем крупнейшие экспортеры в мае сократили продажу валюты до минимума почти за два года. Несмотря на это рубль продолжал укрепляться и сейчас торгуется ниже 80 за доллар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? “Ъ FM” обсудил это с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгением Миронюком: «Сокращение продажи компаниями валютной выручки связано в первую очередь со снижением цен на нефть марки Brent. Еще в начале апреля они резко спустились с уровня в районе $75-74. Здесь стоит учитывать и лаг поступления валютной выручки на счета экспортеров, который может достигать трех месяцев. Если говорить про будущую динамику цен на нефть, то предпосылок для того, чтобы они двигались к $70-75 за баррель нет, но в то же время она находится на локальных максимумах. К тому же экспортеры в преддверии пика дивидендного сезона, обычно в июне, продают максимальное количество валюты, в том числе из своих резервов. Таким образом, все-таки поддержка рубля с их стороны будет ощущаться, по крайней мере, в начале лета.

Что касается спроса на валюту среди россиян, то сейчас интерес к вложениям непосредственно в такой актив снизился. Конечно, на это влияют и очень высокие ставки по вкладам. При снижении ключевой ставки даже к 17% на конец года инвесторы могут по облигациям в рублях на горизонте 12 месяцев заработать более 30%, полностью перекрывая свой валютный риск через фьючерсы. Крупным долгосрочным инвесторам нет никакого смысла приобретать непосредственно валюту».

Ранее Bank of America назвал рубль стал самой успешной валютой этого года. Его укрепление с января телеканал CNBC охарактеризовал как ошеломляющее, отметив, что оно происходит на фоне затянувшегося конфликта, снижения цен на нефть и жестких санкций. В начале 2025-го доллар торговался за 102 руб. и с тех пор потерял более 20%. Ослабления российской валюты не произошло, несмотря на ожидания аналитических компаний. Впрочем, экономист Евгений Надоршин называет девальвацию рубля в этом году неизбежной: «Повышение утильсбора, например, привело к весьма резкому снижению импорта, в том числе инвестиционного оборудования. Кроме того, много писали про сокращение в заказах импортеров бытовой техники, по электронике и тем же автомобилям. Со временем ситуация должна выправляться. Как быстро будет происходить процесс, сказать сложно. Я из тех, кто ждал и ждет удешевления рубля.

Ко второму полугодию, во втором полугодии мы увидим более дешевую нацвалюту.

В частности, из-за давления американских пошлин китайские поставщики будут склонны давать приличные скидки, что должно сделать импорт более привлекательным, причем не только потребительский, но и, надеюсь, инвестиционный. Как результат это начнет менять ситуацию и на валютном рынке».

Бюджет на 2025 год верстался исходя из курса более 96 руб. за доллар. По последним данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-апреля превысил 3 трлн руб. или 1,5% ВВП.

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Сергей Симонов