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Коммерсантъ FM
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Доллар потерял привлекательность

в качестве инвестиционного инструмента

Интерес россиян к доллару заметно упал по сравнению с прошлым годом. В мае граждане купили американскую валюту на 111 млрд руб., следует из данных ЦБ, что на 60% больше, чем в апреле, но почти в два раза меньше, чем в мае 2024-го. Тогда население потратило на приобретение долларов больше 200 млрд руб. Между тем крупнейшие экспортеры в мае сократили продажу валюты до минимума почти за два года. Несмотря на это рубль продолжал укрепляться и сейчас торгуется ниже 80 за доллар.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? “Ъ FM” обсудил это с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгением Миронюком: «Сокращение продажи компаниями валютной выручки связано в первую очередь со снижением цен на нефть марки Brent. Еще в начале апреля они резко спустились с уровня в районе $75-74. Здесь стоит учитывать и лаг поступления валютной выручки на счета экспортеров, который может достигать трех месяцев. Если говорить про будущую динамику цен на нефть, то предпосылок для того, чтобы они двигались к $70-75 за баррель нет, но в то же время она находится на локальных максимумах. К тому же экспортеры в преддверии пика дивидендного сезона, обычно в июне, продают максимальное количество валюты, в том числе из своих резервов. Таким образом, все-таки поддержка рубля с их стороны будет ощущаться, по крайней мере, в начале лета.

В чем причина столь сильной позиции российской валюты

Что касается спроса на валюту среди россиян, то сейчас интерес к вложениям непосредственно в такой актив снизился. Конечно, на это влияют и очень высокие ставки по вкладам. При снижении ключевой ставки даже к 17% на конец года инвесторы могут по облигациям в рублях на горизонте 12 месяцев заработать более 30%, полностью перекрывая свой валютный риск через фьючерсы. Крупным долгосрочным инвесторам нет никакого смысла приобретать непосредственно валюту».

Почему российские компании отказываются от выплаты дивидендов

Ранее Bank of America назвал рубль стал самой успешной валютой этого года. Его укрепление с января телеканал CNBC охарактеризовал как ошеломляющее, отметив, что оно происходит на фоне затянувшегося конфликта, снижения цен на нефть и жестких санкций. В начале 2025-го доллар торговался за 102 руб. и с тех пор потерял более 20%. Ослабления российской валюты не произошло, несмотря на ожидания аналитических компаний. Впрочем, экономист Евгений Надоршин называет девальвацию рубля в этом году неизбежной: «Повышение утильсбора, например, привело к весьма резкому снижению импорта, в том числе инвестиционного оборудования. Кроме того, много писали про сокращение в заказах импортеров бытовой техники, по электронике и тем же автомобилям. Со временем ситуация должна выправляться. Как быстро будет происходить процесс, сказать сложно. Я из тех, кто ждал и ждет удешевления рубля.

Ко второму полугодию, во втором полугодии мы увидим более дешевую нацвалюту.

В частности, из-за давления американских пошлин китайские поставщики будут склонны давать приличные скидки, что должно сделать импорт более привлекательным, причем не только потребительский, но и, надеюсь, инвестиционный. Как результат это начнет менять ситуацию и на валютном рынке».

Бюджет на 2025 год верстался исходя из курса более 96 руб. за доллар. По последним данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-апреля превысил 3 трлн руб. или 1,5% ВВП.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сергей Симонов

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