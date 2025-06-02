Бумаги теряют доходность

Центробанк призвал «стремиться к балансу» между интересами акционеров и эмитента на фоне массовых отказов от дивидендов. Но напомнил, что компании имеют право самостоятельно принимать решение, пишет РБК. Как подсчитало издание, более 50 компаний не стали распределять прибыль за 2024 год между инвесторами. Среди них АЛРОСА, «ФСК-Россети», «Лента», «Норникель», «Магнит», «Промомед», «М.Видео-Эльдорадо», «Русагро» и «Русал». Некоторые собеседники “Ъ FM” называют эту волну отказов самой масштабной за последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почему сложилась такая тенденция? Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков считает, что всему виной жесткая денежно-кредитная политика: «Высокая ключевая ставка практически по всем секторам ударила. Если мы посмотрим с вами на металлургов, ценники под давлением, плюс Китай активизировался с поставками своей стали. Мы наблюдаем тарифную войну. В российской экономике сократили льготную ипотечную программу. Банки чувствуют себя сверхпозитивно, и даже ВТБ разродился дивидендами. "Сбер", я бы не сказал, что как-то удивил, дивдоходность Сбербанка стабильная и прогнозируемая. "Т-Технологии" тоже достаточно уверенно платят дивиденды.

Если Центральный банк понизит ключевую ставку на пять процентных пунктов за ближайшие два-три месяца, то у компаний сформируется некая ликвидность. Спекулятивно и в моменте бизнес испытывает сложности, но победа над инфляцией — это более существенный стабилизационный фактор для долгосрочных инвестиций. Для краткосрочных размещений это не очень позитивная история, но рынок несильно удивляется, когда компании отказываются выплачивать дивиденды. Пересматривают свою политику, для этого необходима диверсификация».

С введением санкций многие предприятия стали выбирать более консервативную дивидендную политику. В частности, акционеры «Газпрома» не видят выплат уже третий год. Как отмечают эксперты, весной дивидендное ралли не привело к заметному росту акций на Мосбирже. Впрочем, рынок не удивлен, отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов: «Первая реакция была чрезмерно эмоциональной. Просто так совпало, что буквально за пару дней очень много эмитентов рекомендовали дивиденды не выплачивать. Но если посмотреть с холодной головой на это, то, наверное, те компании, от кого мы ожидали, голубые фишки, все выплатили.

Есть, конечно, компании, которые, наоборот, могли бы выплатить, и свободный денежный поток, и долговая нагрузка это позволяют, но их не так много. Справедливости ради, наверное, надо заметить, что многие компании вернулись к выплатам. Например, "Аэрофлот" недавно рекомендовал дивиденды, хотя компания с 2018 года их не выплачивала. Плюс не так давно "Полюс" опять начал платить. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться денежно-кредитная политика. Мы ожидаем, что будет принято решение о том, что начнется цикл снижения ставки, и, соответственно, это может быть таким толчком, драйвером к тому, что результаты постепенно у компаний будут выправляться.

Но есть и нефтегазовый сектор, например, который не только от ставки зависит, а еще и от курса рубля, от цены на нефть. Мы видим, что первое полугодие, мягко говоря, не самое приятное для этих компаний, а они как раз являются самым большим дивидендным топливом для нашего рынка, поэтому дивиденды за первое полугодие могут быть ниже ожиданий».

По прогнозу Минфина, в этом году в бюджет поступит почти на 3,5% больше денег с дивидендов, чем было заложено. Общая сумма составит порядка 813 млрд руб.

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Анжела Гаплевская