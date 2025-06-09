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Коммерсантъ FM
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Рубль укрепляется вопреки

В чем причина столь сильной позиции российской валюты

Рубль стал самой успешной валютой этого года, по версии Bank of America. С января он вырос к доллару более чем на 40%, подсчитали в финансовой организации. Укрепление российской валюты телеканал CNBC называет «ошеломляющим», отметив, что оно происходит на фоне затянувшегося конфликта, снижения цен на нефть и жестких санкций. В начале января, по данным ЦБ, доллар торговался за 102 руб., сейчас — ниже 80 руб. Большинство опрошенных “Ъ FM” экономистов ожидали ослабления национальной валюты в начале лета, но этого не произошло.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В чем причина столь сильной позиции рубля? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом «Ренессанс Капитала» Олегом Кузьминым: «Действительно, с начала года рубль демонстрирует очень хорошую динамику. Большинство прогнозов предполагали, что валюта будет слабеть в течение этого года, но мы увидели, что, несмотря на снижение цен на нефть, рубль укрепился и по-прежнему остается очень крепким. Банк России продолжает продавать значительные объемы валюты на внутреннем рынке. Это оказывает более существенную поддержку, чем можно было предполагать ранее.

Почему национальная валюта может подешеветь

Второй момент: сейчас действительно жесткая денежно-кредитная политика, и в условиях более закрытой экономики влияние высоких ставок на курс оказалось значительнее, чем можно было бы предположить. Мы ожидаем, что рубль все-таки будет слабее. Во-первых, Банк России начал снижать ставку, мы думаем, что это начало цикла смещения денежно-кредитной политики, и на каждом заседании регулятор будет снижать ставку на 1%. На конец года мы ожидаем курс на уровне 90-95 руб. за $1 при текущих ценах на нефть».

Период рекордной ключевой ставки в 21% в России длился шесть месяцев. На последнем заседании совета директоров ЦБ показатель уменьшили впервые за три года, но лишь на 100 базисных пунктов, до 20%. Регулятор объяснил это снижением инфляционного давления. Кроме того, в июне власти немного увеличили чистые продажи валюты на внутреннем рынке: до 7,3 млрд руб. в день, что на 800 млн руб. больше, чем в мае.

Вероятно, заметное ослабление рубля произойдет во второй половине лета, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Она назвала несколько причин, из-за которых девальвация не произошла раньше: «В случае, когда так далеко от каких-то расчетов рубль, надо исходить из того, что есть сумма факторов. Наш основной подозреваемый — это динамика импорта, который сильно провалился даже в сравнении с уже притормозившим внутренним спросом. Можно предположить, что случилось какое-то радикальное и безвозвратное импортозамещение, либо что была пауза в закупках, пока были товары на складе, и эта пауза будет не вечна.

Минфин заинтересован в ослаблении рубля и увеличении нефтегазовых доходов

Нам кажется, что разворот может случиться не позднее июля-августа, в том числе будет сезонно более высокий спрос на валюту. В июне, похоже, пока не происходит радикального разворота, несмотря на произошедшее снижение ставки и снижение геополитического оптимизма. Торговый канал на снижение ставки реагирует медленно, кроме того, ставка, даже снизившись на 1%, все равно остается скорее высокой, чем нормальной».

В ЦБ укрепление рубля с начала года называли одним из главных драйверов снижения инфляции. Регулятор планирует вернуться к целевому показателю темпов роста цен в 4% в 2026 году.

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Сергей Симонов

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