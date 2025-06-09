Рубль укрепляется вопреки

Рубль стал самой успешной валютой этого года, по версии Bank of America. С января он вырос к доллару более чем на 40%, подсчитали в финансовой организации. Укрепление российской валюты телеканал CNBC называет «ошеломляющим», отметив, что оно происходит на фоне затянувшегося конфликта, снижения цен на нефть и жестких санкций. В начале января, по данным ЦБ, доллар торговался за 102 руб., сейчас — ниже 80 руб. Большинство опрошенных “Ъ FM” экономистов ожидали ослабления национальной валюты в начале лета, но этого не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В чем причина столь сильной позиции рубля? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом «Ренессанс Капитала» Олегом Кузьминым: «Действительно, с начала года рубль демонстрирует очень хорошую динамику. Большинство прогнозов предполагали, что валюта будет слабеть в течение этого года, но мы увидели, что, несмотря на снижение цен на нефть, рубль укрепился и по-прежнему остается очень крепким. Банк России продолжает продавать значительные объемы валюты на внутреннем рынке. Это оказывает более существенную поддержку, чем можно было предполагать ранее.

Второй момент: сейчас действительно жесткая денежно-кредитная политика, и в условиях более закрытой экономики влияние высоких ставок на курс оказалось значительнее, чем можно было бы предположить. Мы ожидаем, что рубль все-таки будет слабее. Во-первых, Банк России начал снижать ставку, мы думаем, что это начало цикла смещения денежно-кредитной политики, и на каждом заседании регулятор будет снижать ставку на 1%. На конец года мы ожидаем курс на уровне 90-95 руб. за $1 при текущих ценах на нефть».

Период рекордной ключевой ставки в 21% в России длился шесть месяцев. На последнем заседании совета директоров ЦБ показатель уменьшили впервые за три года, но лишь на 100 базисных пунктов, до 20%. Регулятор объяснил это снижением инфляционного давления. Кроме того, в июне власти немного увеличили чистые продажи валюты на внутреннем рынке: до 7,3 млрд руб. в день, что на 800 млн руб. больше, чем в мае.

Вероятно, заметное ослабление рубля произойдет во второй половине лета, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Она назвала несколько причин, из-за которых девальвация не произошла раньше: «В случае, когда так далеко от каких-то расчетов рубль, надо исходить из того, что есть сумма факторов. Наш основной подозреваемый — это динамика импорта, который сильно провалился даже в сравнении с уже притормозившим внутренним спросом. Можно предположить, что случилось какое-то радикальное и безвозвратное импортозамещение, либо что была пауза в закупках, пока были товары на складе, и эта пауза будет не вечна.

Нам кажется, что разворот может случиться не позднее июля-августа, в том числе будет сезонно более высокий спрос на валюту. В июне, похоже, пока не происходит радикального разворота, несмотря на произошедшее снижение ставки и снижение геополитического оптимизма. Торговый канал на снижение ставки реагирует медленно, кроме того, ставка, даже снизившись на 1%, все равно остается скорее высокой, чем нормальной».

В ЦБ укрепление рубля с начала года называли одним из главных драйверов снижения инфляции. Регулятор планирует вернуться к целевому показателю темпов роста цен в 4% в 2026 году.

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Сергей Симонов