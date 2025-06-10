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Суд продлил домашний арест главе администрации Межгорья

Белорецкий межрайонный суд продлил домашний арест главе администрации Межгорья Сергею Мочалову до 15 июля, сообщила пресс-служба суда.

Сергей Мочалов обвиняется в присвоении вверенных ему средств, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). В апреле этого года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, с сентября 2024 года по январь этого года глава Межгорья «инициировал издание распоряжений», согласно которым ему незаконно выплатили зарплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в полном объеме в общем размере более 140 тыс. руб., хотя фактически в эти дни он выполнял трудовые обязанности частично.

Сергей Мочалов возглавил администрацию Межгорья в октябре 2024 года, сменив на этой должности Вячеслава Калугина, который в августе того же года Белорецким межрайонным судом был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за начисление себе премий в размере около 150 тыс. руб.

Майя Иванова

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