Сити-менеджер Межгорья задержан за незаконное начисление себе зарплаты

Глава администрации Межгорья Сергей Мочалов обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

«По версии следствия, с сентября 2024 года по январь 2025 года глава ЗАТО Межгорье инициировал издание распоряжений, согласно которым ему незаконно была выплачена заработная плата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в полном объеме в общем размере более 140 тыс. руб., хотя фактически в указанные дни он выполнял трудовые обязанности частично»,— говорится в пресс-релизе.

Господин Мочалов не признал вину, сообщила пресс-служба Белорецкого межрайонного суда. Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, отмечая что инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, и, оставаясь на свободе, он может оказать давление на подчиненных — свидетелей и очевидцев по уголовному делу. Однако суд не усмотрел для этого оснований.

Наталья Балыкова