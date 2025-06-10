Дочь экс-мэра Ростова не смогла оспорить решение о продаже имущества с торгов

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение о продаже с торгов имущества дочери бывшего мэра донской столицы Ольги Чернышевой. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Банкротом госпожу Чернышеву во второй раз суд признал в конце марта 2025 года. Как писал «Ъ-Ростов», основанием для этого стали долги Ольги Чернышевой, оставшиеся непогашенными после первого банкротства.

Впервые она была признана несостоятельной как ИП в 2014 году. Тогда в реестр требований кредиторов Ольги Чернышевой были включены 193 млн руб., из них было погашено 55 млн руб. за счет продажи имущества, в числе которого квартира в центре Ростова, земельный участок на ул. Тибетской, автомобиль Toyota Camry, гараж и земля сельхозназначения в Аксайском районе.

Наталья Белоштейн