Суд признал Ольгу Чернышеву банкротом во второй раз

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о признании Ольги Чернышевой банкротом и назначил реализацию ее имущества. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Таким образом, дочь бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева признана банкротом уже во второй раз. Как писал «Ъ-Ростов», основанием для этого стали долги Ольги Чернышевой, оставшиеся непогашенными после первого банкротства.

Впервые она была признана несостоятельной как ИП в 2014 году. Тогда в реестр требований кредиторов Ольги Чернышевой были включены 193 млн руб., из них было погашено 55 млн руб. за счет продажи имущества.

В частности, с торгов реализовали принадлежавшие госпоже Чернышевой квартиру в центре Ростова, земельный участок на Тибетской улице, автомобиль Toyota Camry, гараж и землю сельхозназначения в Аксайском районе Дона.

Однако в полном объеме с кредиторами Ольги Чернышевой расплатиться не удалось из-за недостатка у нее ликвидного имущества.

Сергей Иванов