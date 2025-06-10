SDC представила OLED-монитор с рекордной частотой обновления 720 Гц

Китайская компания Super Display Company (SDC) анонсировала геймерский OLED-монитор Flash 540-Meta, поддерживающий частоту обновления экрана до 720 Гц. Стоимость новинки составляет около $1000, пока что она доступна только на рынках Китая и Японии.

Flash 540-Meta обладает 26,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1440 и временем отклика 0,03 мс. По умолчанию монитор работает на частоте 540 Гц, однако в специальном режиме за счет снижения разрешения возможен разгон до рекордных 720 Гц. У дисплея пиковая яркость 1500 кд/м2 с охватом 99,5% цветового пространства DCI-P3 и контрастностью 1 500 000:1. Заявлена поддержка HDR TB 500 и антибликовое покрытие. Монитор оснащен интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Даже самые мощные видеокарты не способны обеспечить стабильную частоту 720 кадров в секунду при разрешении 1440p в современных играх. В компании рассчитывают, что новинка окажется полезной для киберспортсменов, играющих в не слишком требовательные соревновательные игры.

Ранее Acer анонсировала игровой монитор с частотой обновления 600 Гц. Также Samsung представил первый в мире QD-OLED-монитор с частотой обновления 500 Гц.

Евгений Федуненко