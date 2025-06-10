В Челябинске суд продлил арест первому замглавы миндортранса региона

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Станиславу Харченко, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (ч. 3 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе как минимум до 18 августа, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в конце декабря 2024 года. С тех пор он находится под стражей. Изначально первому замминистра было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Обстоятельства этого дела не раскрываются. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года в отношении Станислава Харченко возбудили новое дело. По данным источника в правоохранительных органах, второй фигуранткой является директор подведомственного миндортрансу региона ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко. По версии следствия, первый замминистра и начальник госучреждения получили крупные взятки при исполнении госконтрактов по внедрению в Челябинской области интеллектуальной транспортной системы, общая стоимость которых превышает 100 млн руб.