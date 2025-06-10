Суд запретил продавать два заброшенных здания в городском бору Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области запретил проводить торги по продаже заброшенных зданий и права аренды земельного участка в городском бору регионального центра. Обеспечительные меры приняты по заявлению мэрии Челябинска в рамках разбирательств с собственником этих объектов — ООО «Теремок». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обеспечительные меры приняты 9 июня. Запрет на проведение торгов назначили управлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Отмечается, что в настоящий момент тендер по продаже зданий и права аренды земельного участка размещен на платформах электронных торгов.

Объекты расположены на улице Лесопарковой. Согласно сайту «ГИС.Торги», площадь двух заброшенных зданий составляет 878,3 и 403,9 кв. м., а земельного участка — 3,2 тыс. кв. м. Начальная стоимость объектов — более 16,4 млн руб. В настоящий момент торги завершены. Результаты не опубликованы. Имущество ООО «Теремок» было арестовано из-за долгов, поэтому Росимущество выставляло их на торги.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая этого года администрация Челябинска подала в суд иск к ООО «Теремок». Мэрия просит обязать собственника заброшенных зданий снести или реконструировать их. Если ответчик не исполнит эти требования, администрация намерена самостоятельно демонтировать объекты. Все расходы при этом должен взять на себя «Теремок».

Компания является собственником зданий с 2010 года. Согласно кадастровой карте, объекты обозначены как лыжная база и бокс для хранения снегоходов.

Ольга Воробьева