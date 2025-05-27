Администрация Челябинска требует снести два заброшенных здания в городском бору

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление администрации областного центра к ООО «Теремок». Компания владеет двумя заброшенными зданиями в городском бору, в которых раньше располагалась лыжная база. Мэрия требует, чтобы собственник снес эти объекты, сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин в личном telegram-канале.

«Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы. Вчера мы обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику о признании двух заброшенных зданий аварийными и требованием их снести»,— прокомментировал Алесей Лошкин.

Здания, о которых идет речь, расположены в Челябинском городском бору на улице Лесопарковой, 2б. Согласно кадастровой карте, участок, на котором они размещены, площадью 3,2 тыс. кв. м. разрешено использовать для культурно-оздоровительных и спортивных целей. Сами объекты обозначены как лыжная база и бокс для хранения снегоходов. Их площадь составляет 878 кв. м и 279 кв. м соответственно. Недалеко от заброшенных зданий расположена действующая лыжная база «Спортивный город».

Согласно документам Арбитражного суда Челябинской области, ООО «Теремок» является собственником зданий с 2010 года. Компания зарегистрирована в муниципальном центре с 2007-го. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и генеральным директором организации является Любовь Тишкина. Вид деятельности компании — зрелищно-развлекательная. Данных о финансовых результатах нет.