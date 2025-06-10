Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином рейтинге автошкол

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о разработке и создании федерального рейтинга автошкол, доступ к которому будет открыт для граждан. Проект повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки водителей, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Зубов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Зубов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, в 2024 году лишь 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза. После принятия закона правительство утвердит конкретные критерии для рейтинга. Среди возможных критериев рассматриваются, в частности, число ДТП с выпускниками автошкол и доля сдавших экзамен с первого раза, сказал Игорь Зубов. Проект соответствующего постановления правительства уже готов, заявил он.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B. Ранее проект закона был раскритикован автошколами, которые уверены, что связи между качеством обучения и аварийностью нет, а ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автошколы не находят себе места».

Иван Буранов